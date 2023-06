KI-Regulierung: Wissing pocht auf „Transparenz über verwendete Daten“

Unterstützung aus der Luft

Waldbrände: Bundesinnenministerin Nancy Faeser stellt Ländern zusätzliche Hilfe in Aussicht

In mehreren Wäldern in Deutschland brennt es derzeit, die Einsatzkräfte sind rund um die Uhr im Einsatz, um die Feuer zu löschen. Jetzt schaltet sich auch Innenministerin Nancy Faeser ein – und stellt den betroffenen Bundesländern zusätzliche Hilfe in Aussicht.