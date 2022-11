Kickt die Diktaturen raus: Freie Spiele für eine freie Welt

Die arme Nancy Faeser. Als die deutsche Innenministerin mit ihrer „One-Love“-Armbinde etwas einsam auf der Ehrentribüne im WM-Stadion saß, beugte sich FIFA-Präsident Gianni Infantino zu ihr herab und lächelte gönnerhaft in die Kameras. Das Foto geriet zum doppeldeutigen Dokument deutscher Menschenrechtspolitik. Es zeigt beides gleichzeitig: guten Willen und Armseligkeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Katar-Debatten dieser Tage kommen zu spät. Überfordert sind jetzt vor allem die Sportler. Es ist unfair, ihnen mit ausgestrecktem Zeigefinger vom Sessel aus abzuverlangen, nun dieses oder jenes „Zeichen“ zu setzen – als könne man im Nachhinein auf dem Rasen noch etwas drehen an einer Entscheidung, zu der es nie hätte kommen dürfen.

+++ Alle aktuellen Entwicklungen in unserem WM-Liveblog +++

Der Ball liegt im Feld der Politik. Und es geht jetzt nicht mehr um Einzelentscheidungen. Die Zeit ist reif für den disruptiven Neustart einer globalen Sportpolitik. Seit Jahrzehnten geht der Diener, den die FIFA und auch das Internationale Olympische Komitee (IOC) vor Diktaturen und korrumptiven Autokraten aller Art machen, viel zu tief. Schon die WM 1978 in Argentinien hätte nicht stattfinden dürfen, sie zementierte eine Militärdiktatur.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Noch schlimmer waren die Olympischen Winterspiele in diesem Jahr in China. Da defilierten westliche Sportler huldvoll unter den Logen gnädig grüßender Mächtiger, die allen Ernstes eine demokratiefreie Weltherrschaft planen. Sich an solchen Szenen zu beteiligen ist für jeden Menschen ein Problem, der sich und seinen Kindern ein Leben und Würde und Freiheit wünscht. Vor allem aber ist es eine weltpolitische Idiotie. Xi Jinping und sein spezieller Gast Wladimir Putin riefen im Februar in Peking das neue Zweierbündnis ihrer Diktaturen aus – und schon am Tag nach der Schlussfeier startete Putin den schlimmsten Krieg in Europa seit 1945.

Es wird Zeit, dass die demokratischen Staaten der Erde ihre Naivität abschütteln, zu mehr Selbstachtung finden und zu mehr Strenge. Was, beispielsweise, hat der Iran derzeit bei internationalen Sportveranstaltungen zu suchen? Der Führung des Landes gefällt es, Andersdenkende bei Demonstrationen unter Beschuss zu nehmen, Tausende Gefangene können ihres Lebens nicht sicher sein. Ein solches Land gehört in hohem Bogen rausgeworfen aus dem Kontext internationaler Sportveranstaltungen.

Wenn diese neue Linie auf krachende Strukturbrüche bei FIFA und IOC hinausläuft – umso besser. Schon allzu lange existieren auf dieser Ebene Missverständnisse darüber, wer wem etwas zu sagen hat. Eine Klarstellung ist fällig: Die frei gewählten Parlamente der Europäer, Nordamerikaner, Südamerikaner, Inder und zum Beispiel auch der Japaner, Südkoreaner, Australier und Neuseeländer müssen sich von niemandem auf der Nase herumtanzen lassen. Ihre Länder hätten politisch und ökonomisch genug Macht, etwas Neues und Leuchtendes auf die Beine zustellen: freie Spiele für eine freie Welt.

Wenn solche Spiele dann auch in Staaten gingen wie Botswana, Sambia oder Chile, würden wirtschaftlicher und politischer Rückenwind nicht wie allzu oft den Reichsten und Einflussreichsten helfen, sondern allen, die bereit sind, nach Regeln zu spielen. Nur auf diesem Weg kann der Sport zu dem werden, was er sein will: Friedensstifter.