Kiew deutet möglichen Rückzug aus Bachmut an

Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat die Möglichkeit eines Rückzugs aus der seit Monaten von russischen Truppen angegriffenen Stadt Bachmut angedeutet. „Unser Militär prüft offensichtlich alle Optionen“, sagte Wirtschaftsberater Alexander Rodnjanski dem US-Fernsehsender CNN. „Bisher haben sie die Stadt gehalten. Wenn es aber sein muss, werden sie strategisch zurückziehen. Wir werden nicht alle unsere Leute für nichts opfern.“

Rodnjanski wies darauf hin, dass Russland in der Offensive auf die Stadt in der Region Donezk ihre besten Truppen der privaten Wagner-Gruppe in die Schlacht werfe. Deren Chef, der mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verbundene Millionär Jewgeni Prigoschin, sagte am Mittwoch, er sehe keine Anzeichen für einen ukrainischen Rückzug aus Bachmut. „Das ukrainische Heer stationiert zusätzliche Truppen und macht alles, was es kann, um die Kontrolle über die Stadt zu behaupten. Zehntausende ukrainische Soldaten leisten erbitterten Widerstand, und die Kämpfe werden täglich blutiger.“

Kürzlich gemachte Drohnenaufnahmen zeigen schwere Schäden in der Stadt; Selenskyj hat sie als „zerstört“ bezeichnet. Der Name der Stadt hat längst hohe Symbolkraft. Bachmut ist seit mehr als einem halben Jahr heftig umkämpft. Beide Lager kamen über Wochen kaum voran, die Kämpfe erinnerten viele an den Stellungskrieg im Ersten Weltkrieg.

Trotz Krieg: Frühlingsbeginn gefeiert

Trotz Befürchtungen einer großen russischen Frühjahrsoffensive wurde am Mittwoch in der Ukraine offiziell der Frühlingsbeginn gefeiert. Außenminister Dmytro Kuleba erklärte, sein Land habe Putins „Winterterror„ überstanden. „Wir haben den schwersten Winter unserer Geschichte überlebt“, schrieb er auf Facebook.

