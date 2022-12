Kiew von Kampfdrohnen iranischer Bauart angegriffen

Preisobergrenze in 2020 gekippt

Anwohnerparken zu günstig? Umwelthilfe kritisiert Länder und Kommunen

In vielen deutschen Großstädten gibt es Anwohnerparkausweise für 30 Euro im Jahr, umgerechnet 8 Cent am Tag. Diese Preisobergrenze wurde bereits in 2020 gekippt – doch viele Länder und Kommunen haben bisher ihre Gebühren nicht angepasst. Das kritisiert die Umwelthilfe.