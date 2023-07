Kiews Sprachrohr in Berlin: Ukraine-Institut will die ukrainische Stimme hörbar machen

Berlin. Die Ukraine galt lange Zeit in Deutschland und Westeuropa als Teil der alten Sowjetunion und auch später immer noch irgendwie zu Russland gehörig. Mit Beginn des brutalen russischen Überfalls auf das Nachbarland im Februar 2022 hat sich das schrittweise geändert, aber gerade Wissenschaftler, Künstler und Intellektuelle unter den Ukrainerinnen und Ukrainern in Deutschland beklagen immer noch große Wissenslücken hierzulande in Bezug auf ukrainische Geschichte, Identität, Kunst und Kultur.

Das im März dieses Jahres in Berlin ins Lebens gerufene Ukrainische Institut in Deutschland will da gegensteuern und Aufklärung betreiben: „Wir sehen unsere Hauptaufgabe darin, die ukrainische Stimme in der Polyfonie der Kulturschaffenden hörbar zu machen“, erläutert Institutsleiterin Kateryna Rietz-Rakul im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) und fügt hinzu: „Wir sind kein Appendix von Russland, sondern ein unabhängiges Land, dessen Tradition und Geschichte weit zurückreicht.“

Die Literaturwissenschaftlerin, Dolmetscherin und Autorin Kateryna Rietz-Rakul leitet das Ukrainische Institut in Berlin. Sie wurde 1978 in Lwiw (Lemberg) geboren. © Quelle: Ukraine Institut

Um das in der Öffentlichkeit deutlich zu machen, setzt das dem ukrainischen Außenministerium angegliederte Institut beispielsweise auf Begleitprogramme zu laufenden Ausstellungen. So ist derzeit im Albertinum in Dresden noch bis Mitte September die Schau „Kaleidoskop der Geschichte(n). Ukrainische Kunst 1912–2023“ zu sehen, die das Ukraine-Institut mit Konzerten, Filmvorführungen, Vorträgen und Kommentierungen begleitet.

Die Schau zeigt Gemälde, Skulpturen, Fotografien, Installationen, Videoarbeiten und Grafiken aus der Ukraine vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Einige Werke sind zum ersten Mal außer Landes und geben Einblick in die bewegte Geschichte der Ukraine sowie den stetigen Kampf um das eigene Selbstverständnis, heißt es auf der Website des Albertinums.

Im Museum Ludwig in Köln läuft noch bis Ende September die Ausstellung „Ukrainische Moderne 1900–1930“, die rund 80 Gemälde und Ar­beit­en auf Pa­pi­er versammelt und zahl­reiche Lei­h­gaben aus dem na­tio­nalen Kun­st­mu­se­um der Ukraine en­thält. „Die Ausstel­lung stellt die Viel­s­tim­migkeit der kün­st­lerischen Stile und kul­turellen Iden­titäten in der Ukraine zu Be­ginn des 20. Jahrhun­derts dar. Sie konzen­tri­ert sich auf die Städte Kiew und Charkiw und erzählt die Geschichte der ukrainischen Kün­stlerin­nen und Künstler der Mod­erne und ihr­er Ver­suche, auf un­ter­schiedlichen We­gen kul­turelle Iden­tität und Ei­gen­ständigkeit zu prä­gen“, heißt es auf der Website des Museums Ludwig.

„Die Ausstellung will den Fokus darauf lenken, dass es schon in den 1920er- und 30er-Jahren eine ukrainische Kunst gab, die in Kiew und anderen Kulturzentren des Landes geschaffen wurde“, sagt Maria Zoryk, die beim Ukraine-Institut die Öffentlichkeitsarbeit verantwortet. Immer noch werde in Westeuropa häufig alles als „russische Kunst“ wahrgenommen, ohne zu differenzieren, wo eigentlich genau der Ursprung der Werke und die Herkunft der Künstler liegt.

„Die mod­er­nis­tische Be­we­gung in der Ukraine en­twick­elte sich vor dem kom­pl­izierten soziopoli­tischen Hin­ter­grund zusam­men­brechen­der Im­pe­rien, des Er­sten Weltkriegs, der Rev­o­lu­tio­nen von 1917 mit der an­sch­ließen­den kur­zle­bi­gen Un­ab­hängigkeit der Ukrainischen Volk­s­re­pub­lik (1917–1920) und der späteren Grün­dung der Sow­je­tukraine“ heißt es erläuternd beim Museum Ludwig. Trotz der poli­tischen Tur­bu­lenzen hätten die ukrainische Kunst und Lit­er­a­tur, das The­ater und das Ki­no in dies­er Zeit eine wahre Blüte erlebt. Der kom­plexe geschichtliche Hin­ter­grund der Ukraine habe zu ein­er lebendi­gen Mischung ukrainisch­er, pol­nisch­er, rus­sisch­er und jüdisch­er El­e­mente geführt.

Im Herbst plant das Humboldt-Forum im Berliner Schloss, das heute dort steht, wo zu DDR-Zeiten einst der „Palast der Republik“ stand, eine spezielle Schau zum Thema Kulturpaläste in Osteuropa. Dabei geht es um jene Kulturhäuser, die nach sowjetischem Vorbild in allen ehemaligen Ostblockländern nicht nur in großen Städten, sondern auch in der Provinz entstanden sind und Träger von Ausstellungen, Veranstaltungen und Konzerten waren und denen nach dem Umbruch 1990 unterschiedliche Schicksale zuteilwurden.

„Diese Kulturpaläste sind ja Teil unseres Erbes und es geht um die Frage, wie wir mit ihnen weiter umgehen“, sagt Kateryna Rietz-Rakul mit Blick auf Ukraine. Früher sei es oft darum gegangen, ob ein solcher Bau architektonisch wertvoll ist. „Heute, wo die Russen alles zerstören, egal ob wertvoll oder nicht, stellen sich die Fragen in einem viel komplexeren Zusammenhang“, erklärt die Institutsleiterin und berichtet von einem Fall in der Stadt Winnyzja, wo eine zum Kulturpalast gehörige Orangerie durch russische Angriffe zerstört worden ist.

„Mitten im Winter sind die Leute mit Decken gekommen, um die darin befindlichen Palmen vor dem Erfrieren zu retten“, berichtet Rietz-Rakul und fährt fort: „Teilweise sind diese Kultureinrichtungen auch mit sehr emotionalen Bezügen verbunden, weil sie auch eine soziale Funktion hatten und haben.“ Bei der Schau im Humboldt-Forum werden neben der Ukraine auch Warschau, Bukarest und Sofia mit Beiträgen zum Thema Kulturpaläste vertreten sein.

Das Institut in Berlin mit derzeit vier Mitarbeiterinnen ist die erste Auslandsrepräsentanz des 2017 in Kiew gegründeten Ukrainischen Instituts; ein weiteres Auslandsbüro ist in Paris geplant. „Die Ukraine war schon immer Teil der europäischen Kultur und hat schon immer viele Einflüsse geltend gemacht, auch wenn dies lange Zeit durch Moskau vereinnahmt worden sind“, sagt Kateryna Rietz-Rakul, die mit der Arbeit ihres Teams der Ukraine Gesicht und Stimme in Deutschland geben will.