﻿Kilicdaroglus letzte Karte gegen Erdogan: Kampagne gegen Geflüchtete spaltet die Opposition

Ankara. Ein Gewinner der Türkei-Wahl steht schon vor der entscheidenden Runde zwischen Präsident Recep Tayyip Erdogan und seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu fest: die türkischen Nationalisten, die so stark wie nie in der jüngeren Geschichte der Republik sind. Um ihre Stimmen buhlt vor der Stichwahl nun Kilicdaroglu, der in der ersten Wahlrunde entgegen den Umfragen klar hinter Erdogan gelegen hat. Es ist eine Verzweiflungstat, weil der Oppositions­kandidat mit den deutlich schlechteren Karten in die Schicksalswahl am Sonntag geht. Kilicdaroglu sieht seine womöglich letzte Chance darin, eine Kampagne gegen die Millionen Geflüchteten in der Türkei zu fahren.

Kilicdaroglu hat im Wahlkampf eine Kehrtwende hingelegt. Vor der ersten Wahlrunde vor knapp zwei Wochen präsentierte sich der Chef der größten Oppositions­partei CHP in Videos volksnah am heimischen Küchentisch. Kurz nach dem Wahlschock vom 14. Mai zeigte sich der 74-Jährige dann ebenso staatsmännisch wie aggressiv in seinem Büro vor der türkischen Flagge. In einem kurzen Spot kündigt er an, er werde „bis zum Ende kämpfen“, und haut dann im Wortsinn auf den Tisch. Während er zuvor ein aus Händen geformtes Herz zu einem seiner Markenzeichen gemacht hat, setzt er nun auf aggressive Rhetorik gegen Geflüchtete.

Die Geflüchteten stehen als Verlierer fest

Nach der ersten Wahlrunde hatte der dritte Bewerber im Rennen um das Präsidentenamt, der Ultranationalist Sinan Ogan, seine Unterstützung für Erdogan erklärt. Der Vorsitzende der Siegespartei, der Rechtsaußen­politiker Ümit Özdag, hat sich wiederum hinter Kilicdaroglu gestellt – aber nicht ohne Gegenleistung. In einer gemeinsamen Erklärung haben Kilicdaroglu und Özdag vereinbart, alle Geflüchteten in der Türkei innerhalb eines Jahres in ihre Heimat­länder zurückzuschicken. Auf neuen Wahlplakaten verspricht Kilicadaroglu kurz vor der Stichwahl: „Die Syrer werden gehen.“

Kein Land hat mehr Geflüchtete aufgenommen als die Türkei. Erdogan hat zwar immer wieder damit gedroht, die Grenzen nach Europa zu öffnen, wahr gemacht hat er diese Drohung aber nie. Stattdessen hat er im Rahmen des Flüchtlings­pakts mit der EU maßgeblich dazu beigetragen, dass die Flüchtlings­krise 2015/2016 in Europa nicht noch weiter eskalierte. Nach UN-Angaben leben fast vier Millionen Geflüchtete in der Türkei, darunter 3,6 Millionen Syrer. Wie eine Rückführung in Länder wie Syrien oder Afghanistan innerhalb eines Jahres funktionieren soll, ist ebenso offen wie die Frage, wie das mit dem Völkerrecht vereinbar wäre.

Die Geflüchteten stehen vor der Stichwahl jedenfalls als Verlierer fest. Auch Erdogan und seine islamisch-konservative AKP wollen Syrer zurückschicken, aber „freiwillig, sicher und mit Würde“, wie der Präsident betont. Kilicdaroglu hatte schon vor der ersten Wahlrunde einen härteren Kurs in der Flüchtlings­frage versprochen, nun hat seine Rhetorik aber deutlich an Schärfe gewonnen.

„Kilicdaroglu hat die gefährliche Sprache der Ultranationalisten übernommen“

Die neue Kampagne spaltet die Opposition. Längst nicht jeder in dem Bündnis aus sechs Parteien, deren gemeinsamer Kandidat Kilicdaroglu ist, trägt sie mit. Der Parlaments­abgeordnete Mustafa Yeneroglu von der Oppositionspartei Deva, die dem Bündnis angehört, fühlt sich an „Türken raus“-Forderungen aus seiner Kindheit in Köln erinnert – und hält sich mit Kritik nicht zurück.

„Kilicdaroglu hat die gefährliche Sprache der Ultra­nationalisten übernommen“, sagt Yeneroglu dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). „Die CHP hat nach dem 14. Mai ihre Rhetorik verschärft und versucht, mit rechts­populistischen Parolen Erdogan Stimmen abzuringen. Ich bin nicht nur inhaltlich nicht damit einverstanden, sondern sehe auch, dass viele weitere Demokraten entsetzt sind.“

Der Parlamentarier zeichnet ein düsteres Bild von der Stimmung gegen Geflüchtete im Land. „Es gibt täglich Angriffe auf Flüchtlinge oder ausländische Studenten. Leider ist das den meisten Menschen egal“, sagt er. „Die Massen stimmen menschen­feindlichen Parolen in den sozialen Netzwerken zu, nur noch wenige Menschen kämpfen dagegen an.“ Trotzdem will Yeneroglu am Sonntag Kilicdaroglu wählen. „Das Land steht vor gewaltigen Heraus­forderungen“, sagt er. „Nur mit einem Wechsel gibt es eine Chance für eine bessere, vor allem für eine demokratische Zukunft.“

Wahlen in der Türkei sind frei, aber nicht fair

Unwahrscheinlich ist, dass Kilicdaroglu einen Sieg Erdogans noch abwenden kann. Das liegt längst nicht nur an Fehlern der Opposition, sondern vor allem an den ungleichen Ausgangs­bedingungen: Erdogan greift im Wahlkampf immer wieder auf staatliche Mittel zurück und verteilt großzügig Wahl­geschenke. Sein Umfeld kontrolliert zudem rund 90 Prozent der türkischen Medien, die die Opposition so gut wie gar nicht zu Wort kommen lassen und Regierungs­propaganda verbreiten.

Erdogan hat die Opposition in die Nähe von Terroristen gerückt, auch mithilfe eines manipulierten Videos. Ihm ist es außerdem gelungen, seine Anhänger und Anhängerinnen davon zu überzeugen, dass die schwere Wirtschafts­krise nicht hausgemacht ist. Wahlen in der Türkei sind am Tag der Abstimmung zwar in der Regel weitgehend frei, wie Beobachter bescheinigen – fair sind sie aber keineswegs.