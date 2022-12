Kim Jong Un will nordkoreanisches Militär umbauen und Schlagkraft erhöhen

Seoul. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat neue Ziele für den Ausbau der militärischen Schlagkraft seines Landes ausgegeben. Es gelte, 2023 die Selbstverteidigungsfähigkeiten zu stärken, sagte Kim auf einer Plenarsitzung der Kommunistischen Partei laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA vom Mittwoch. Demnach umriss er in seiner Rede vom Vortag Herausforderungen in der internationalen Sicherheitspolitik und auf der koreanischen Halbinsel.

Kim habe Schlüsselziele für die Verteidigung genannt sowie Prinzipien und Richtlinien in den auswärtigen Beziehungen und für die Verteidigung der nationalen Interessen und Souveränität Nordkoreas gegen Feinde erläutert, meldete KCNA weiter, ohne konkreter zu werden.

Kim Jong Un will Nordkorea zur stärksten Atommacht der Welt machen Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un will mehr in den Ausbau seiner Nuklearwaffen investieren. © Quelle: Reuters

Beobachter deuteten den Bericht als Hinweis, dass Pjöngjang seine vom Westen als Provokation aufgefasste Waffentests im kommenden Jahr fortsetzen dürfte. Einige Experten sahen einen Zusammenhang zu Kims erklärtem Wunsch, Nordkoreas Nukleararsenal auszubauen und eine Reihe hochmoderner Waffensysteme einzusetzen, etwa Raketen mit mehreren Sprengköpfen und ausgeklügeltere Drohnen.

Dabei verfolge der Machthaber das Ziel, die ausgeweiteten Atomfähigkeiten als Hebel zu nutzen, damit Nordkorea von seinen Rivalen letztlich als legitime Nuklearmacht anerkannt werde. Einen solchen Status sehe Kim als entscheidend für die von Pjöngjang angestrebte Aufhebung der lähmenden Sanktionen gegen sein Land an.

Bei den Spannungen könnten Drohnen eine wichtige Rolle spielen. Am Montag waren fünf nordkoreanischen Drohnen in den südkoreanischen Luftraum eingedrungen. Das südkoreanische Militär räumte ein, es sei nicht in der Lage gewesen, die Drohnen abzuschießen. Präsident Yoon Suk Yeol gestand Schwächen bei der Drohnenabwehr ein, für die er seinen Vorgänger Moon Jae In verantwortlich machte. Experten sagten, Nordkorea betrachte seine Drohnen als effektives Mittel, in Südkorea Sorgen um die Sicherheit zu streuen und innenpolitischen Streit anzufachen.

