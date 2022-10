Kinderärzte beobachten Anstieg von Atemwegserkrankungen: „Die Kinderarztpraxen sind voll“

Abhängigkeit von den Machthabern in Peking Abhängigkeit von den Machthabern in Peking

Hamburger Hafen und mehr: Wie China in Deutschland Einfluss nimmt

Das chinesische Unternehmen Cosco will sich am Hamburger Hafen beteiligen – und hat das Wohlwollen von Kanzler Olaf Scholz. Kritikerinnen und Kritiker fürchten, Deutschland werde sich so weiter abhängig machen von den Machthabern in Peking. Tatsache ist: Chinas Versuche, in Deutschland Einfluss zu nehmen, sind zahlreich und nicht auf die Hansestadt beschränkt.