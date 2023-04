Kinderarmut, Steuerplus und Superreiche in Rekordhöhe: Das passt nicht zusammen

Am 1. April rückten die Camper in Plön an – der erste um 9.15 Uhr

Wohnwagen an Wohnwagen stehen sie noch nicht auf dem Naturcampingplatz Spitzenort in Plön. Am 1. April war Saisonbeginn – bei schlechtem Wetter. Und so rollten im Laufe des Tages einige Dutzend Wohnmobile und Wohnwagen auf den Platz und standen verstreut auf den Parzellen.