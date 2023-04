Kindergrundsicherung: Lindner bremst aus - und erntet viel Kritik

Jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut bedroht, heißt es in einer aktuellen Studie. Durch die Kindergrundsicherung sollen Familien einfacher und einheitlicher erreicht werden. Während die FDP die Ampel-Pläne blockiert, hält SPD-Chefin Saskia Esken die von den Grünen geforderte Summe von zwölf Milliarden Euro für nötig.

Berlin. Seit Wochen streiten Grüne und FDP darüber, wie viel Geld die Ampel-Regierung für die Kindergrundsicherung ab 2025 ausgeben soll. SPD-Chefin Saskia Esken hat die von den Grünen geforderte Summe von zwölf Milliarden Euro befürwortet. „Ich gehe davon aus, dass wir den Betrag von zwölf Milliarden auch brauchen werden“, sagte Esken am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin. Sie unterstützt damit die Forderung von Familienministerin Lisa Paus (Grüne), mehr Geld in die Bekämpfung von Kinderarmut zu investieren.

Mit der im Koalitionsvertrag vereinbarten Kindergrundsicherung will die Ampel-Koalition mehr Kinder aus der Armut holen. Ab 2025 sollen diverse staatliche Leistungen vom Kindergeld über den Kinderzuschlag bis hin zur finanziellen Unterstützung für Klassenfahrten gebündelt werden. Durch die Bündelung und Digitalisierung sollen zudem mehr Berechtigte erreicht werden, die Leistungen bisher nicht beantragen.

Familienministerin Paus will eine Aufstockung auf zwölf Milliarden Euro, weil die bisherigen Hilfen ihrer Meinung nach Kinderarmut nicht ausreichend bekämpfen. Finanzminister Christian Lindner (FDP) hingegen sieht kaum Spielraum im Haushalt und verweist auf die bereits erfolgte deutliche Kindergelderhöhung auf 250 Euro im Monat.

Linke schlägt Vermögensabgabe vor

„Wenn Christian Lindner keinen Spielraum für eine Kindergrundsicherung sieht, haben wir tatsächlich schon eine gute Idee, wie man den Spielraum erweitern könnte - etwa durch eine einmalige Vermögensabgabe“, sagte Wiebke Esdar, die Sprecherin der Parlamentarischen Linken der SPD-Fraktion „Zeit Online“ am Montag. Dafür könnte ein hoher Vermögenssatz von zwei oder fünf Millionen Euro festgesetzt werden. Da diese Abgabe nur einmalig zu leisten wäre, entstehe zudem viel weniger Bürokratie als bei einer Vermögenssteuer, sagte sie.

„Wer jetzt nicht handelt, trägt Mitverantwortung dafür, dass sich die Bildungsbiografien von Kindern in Deutschland immer unfairer entwickeln.“ Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland

Der Präsident der Diakonie Deutschland, Ulrich Lilie, appellierte an Lindner, die Mittel für die Kindergrundsicherung zu bewilligen: „Wer jetzt nicht handelt, trägt Mitverantwortung dafür, dass sich die Bildungsbiografien von Kindern in Deutschland immer unfairer entwickeln.“ Kindern in Armut fehle es an früher Förderung im Elternhaus und unkomplizierten und leicht zugänglichen Hilfen. In einer Studie der Bertelsmann Stiftung aus dem Januar hieß es, dass knapp 2,9 Millionen Kinder und Jugendliche - das entspricht einem Anteil von 20,8 Prozent - 2021 bundesweit von Armut bedroht waren.

Kanzler Olaf Scholz schweigt zum Thema

Gewerkschaften und Sozialverbände vermissen von Bundeskanzler Olaf Scholz und der SPD insgesamt eine eindeutige Positionierung im Streit um die Kindergrundsicherung. „Bundeskanzler Olaf Scholz und die SPD müssen zu diesem wichtigsten sozialen Projekt in dieser Wahlperiode klar Farbe bekennen“, forderte Anja Piel, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), in der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ am Dienstag.

RND/dpa