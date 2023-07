Kindergrundsicherung: Es braucht einen Kompromiss für mehr Zusammenhalt

Eine nicht ganz unmaßgebliche Vertreterin der Bundesregierung verglich den Vorgang am Dienstag mit dem Machtwort des Kanzlers zum Atomausstieg. Als die Grünen und die FDP gegensätzliche Positionen vertraten, ob die verbliebenen Meiler wegen der Energiekrise noch länger laufen sollten als bis Ende 2022, sagte der Sozialdemokrat Olaf Scholz – ja, aber ab April sei dann Schluss. Mit Blick auf den Brief, den er in Sachen Kindergrundsicherung an die grüne Bundesfamilienministerin Lisa Paus geschrieben hat, gibt es nur einen bedeutenden Unterschied: Dieses Machtwort lässt vieles offen.

Positiv darf man vermerken, dass Scholz vor der Sommerpause „klar Schiff machen“ will. Der gnadenlos geführte Streit über das Gebäudeenergiegesetz war fast ein viertel Jahr lang eskaliert. Der Kanzler hatte dabei zugesehen – wohl in der Annahme, Grüne und Liberale würden sich verkämpfen. Gewonnen hat am Ende die AfD, die in Umfragen nun vor der SPD rangiert. Dem Kanzler und seinen Beratern muss bewusst geworden sein, dass sich dieses Szenario nicht wiederholen darf. Gut so! Es geht um die Demokratie.

Elterngeldbeschneidung war kommunikativ ungünstig

Der Preis dafür ist indes ein Formelkompromiss, der lediglich zwei Monate trägt. Einerseits hat Scholz den Weg für die Einführung der Kindergrundsicherung frei gemacht. Andererseits fordert derselbe Scholz seine Ministerin auf, hinsichtlich der mit der Einführung der Kindergrundsicherung beabsichtigen Leistungsverbesserungen Alternativen zu erarbeiten. Das zielt augenscheinlich auf die FDP, die dem Projekt mit hinhaltendem Widerstand begegnet. Zwar schwebt Paus eine einfache Lösung vor. Demnach soll es für alle Kinder wie bisher Kindergeld geben – und für Kinder aus einkommensschwachen Familien einen Zusatzbeitrag. Doch wie hoch dieser ausfällt, ist ungewiss, weil die Höhe davon abhängt, wie viel Geld Bundesfinanzminister Christian Lindner zu geben bereit ist.

Für zusätzlichen Zwist sorgt, dass Paus das Elterngeld beschneiden will, um Lindners Forderung nach Einsparungen nachkommen zu können. Gewiss, Paare über 180.000 Euro brutto brauchen das Geld nicht. Der Familienministerin geht es überdies ja gerade darum, armen Kindern zu helfen. Trotzdem entsteht der Eindruck, dass die Bundesregierung Familien mit Kindern etwas geben und gleichzeitig etwas nehmen will. Kommunikativ ist das nicht günstig.

Die Unruhen in Frankreich zeigen: Spaltungen gipfeln in Gewalt

Tatsache ist, dass Kinderarmut in Deutschland ein gravierendes Problem darstellt. Nach Daten aus der Armutsforschung ist bei uns jedes fünfte Kind armutsgefährdet, weil seine Eltern monatlich weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung haben. Das sind knapp 2,9 Millionen Mädchen und Jungen, davon rund 1,9 Millionen in Haushalten mit Bürgergeld oder Sozialhilfe. Dieser Zustand, den Paus beenden will, hat gravierende Konsequenzen. Er wirkt sich auf die Bildungschancen der Betroffenen ebenso aus wie auf ihr Selbstbewusstsein. Wer arm aufwächst, hat es in jeder Beziehung objektiv schwer. Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel.

Die Vermögenden sollten wissen: Ein für sie schönes Leben wird es dauerhaft nicht geben, wenn die weniger Vermögenden ein miserables Leben haben.

Zudem haben die jüngsten Unruhen in Frankreich erneut gezeigt, was passiert, wenn gesellschaftlicher Zusammenhalt im Kern verloren geht und Spaltungen entstehen, die nicht mehr so ohne weiteres zu überwinden sind. Dabei ist Frankreich nur ein Beispiel von vielen. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind ein anderes. Am Schluss gipfeln derlei Spaltungen in Gewalt. Die Vermögenden sollten deshalb wissen: Ein für sie schönes Leben wird es dauerhaft nicht geben, wenn die weniger Vermögenden ein miserables Leben haben. Von diesem Geist sollte auch der Kompromiss geprägt sein, der im Spätsommer oder Herbst geschlossen wird.