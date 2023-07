„Funktioniert nicht als Light-Version“: scharfe Kritik an Lindners Plänen zur Kindergrundsicherung

Die von Finanzminister Christian Lindner angekündigte Finanzierung der geplanten Kindergrundsicherung ist beim Paritätischen Wohlfahrtsverband auf Ablehnung gestoßen. Wie Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagte, sei die Ankündigung des Finanzministers unzureichend.

„Die 2 Milliarden Euro sind nicht genug. Denn auch Herr Lindner kann nicht dauerhaft gegen die Wirklichkeit argumentieren. Mit 2 Milliarden Euro kann man keine Kindergrundsicherung einrichten, die Kinderarmut wirklich beseitigt.“ Damit werde der Haushaltsstreit „einfach fortgeführt“, so Schneider.

Piel: „Kinder gehören nicht in Armut“

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) pocht auf eine verlässliche Finanzierung. „Kindergrundsicherung funktioniert einfach nicht als Light-Version“, sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Die Unterstützung muss bei allen Familien ankommen, die sie brauchen, und sie muss endlich auch das Existenzminimum sichern“, sagte Piel. Kein Kind dürfe in Armut leben. „Es ist ein absolutes No-Go, in dieser Frage je nach Kassenlage zu entscheiden“, so die Gewerkschafterin. „Bundesfinanzminister Lindner muss endlich den Weg frei machen: Arme Kinder brauchen jetzt alle Unterstützung für einen guten Start.“

Jedem müsse klar sein, dass Kinderarmut am Ende des Tages alle teurer komme. „Damit Kinderarmut wirklich wirksam bekämpft werden kann, ist mehr Geld notwendig, als beim aktuellen Bürgergeld vorgesehen ist“, forderte Piel. „Für eine wirksame Kindergrundsicherung gehört unbedingt eine verlässliche Finanzierung in den Bundeshaushalt. Kinder gehören nicht in Armut.“

Der Co-Vorsitzende der Linken, Dietmar Bartsch, machte seinen Ärger auf Twitter deutlich. Das sei keine Kindergrundsicherung, die den Namen verdiente, schrieb der Linken-Politiker. „Das widerspricht auch dem Koalitionsvertrag.“ Das dürften weder Bundeskanzler Olaf Scholz noch Familienministerin Lisa Paus akzeptieren, sagte Bartsch.

Scholz: Einigung über Kindergrundsicherung bis Ende der Sommerpause

Die von Lindner genannte Finanzierung von 2 Milliarden Euro ist deutlich geringer als die 12 Milliarden Euro, die Familienministerin Paus (Grüne) gefordert hatte. Deren Ministerium verwies am Sonntagabend auf noch andauernde Gespräche zu dem Thema.

Die Grundsicherung soll Leistungen wie das Kindergeld, das Kinderbürgergeld, den Kinderzuschlag und solche aus dem sogenannten Bildungs- und Teilhabepaket zusammenführen. Viele Familien beantragen Leistungen bislang wegen Unkenntnis oder bürokratischer Hürden nicht. Seit Monaten streiten Grüne und FDP allerdings darüber, wie viel Geld das Projekt kosten soll.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Sonntag im Onlineformat „Frag selbst“ des ARD-Hauptstadtstudios deutlich gemacht, dass er von einer Einigung in der Ampelkoalition bis zum Ende der Sommerpause ausgeht. Auch Lindner sagte dem „Handelsblatt“: „Im Sommer werden wir uns auf einen Gesetzentwurf verständigen.“

Er betonte aber, es gebe nicht nur die Kindergrundsicherung als verabredetes Vorhaben. „Es gibt auch beispielsweise die schon erwähnte Investitionsprämie. Es wäre politisch nicht vertretbar, alle finanziellen Möglichkeiten nur für ein Vorhaben einzusetzen. Über die Proportionen der einzelnen Projekte muss noch politische Einigkeit erzielt werden. Wir müssen uns ohnehin erst Spielräume erarbeiten.“

RND/sz