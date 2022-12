Kinderkliniken unter Druck: Lauterbach will Behandlungskapazitäten schaffen - und Patienten früher entlassen

Die Kindergesundheitsversorgung ist vielerorts am Limit. Gesundheitsminister Lauterbach will nun kurzfristig Bürokratie abbauen und mehr Kapazitäten bei der Behandlung in den Kliniken schaffen, wie aus einem Brief des Ministers an die Krankenkassen und Krankenhausgesellschaft hervorgeht. Dies führt auch dazu, dass die Patientinnen und Patienten früher entlassen werden können.