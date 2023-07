Kinder und Erwachsene für mehr Einsatz im Kampf gegen Kinderarmut

Berlin. Millionen Kinder in Deutschland leben noch immer in Armut oder gelten als armutsgefährdet – und eine Mehrheit der Erwachsenen, Kinder und Jugendlichen ist der Ansicht, dass hierzulande „eher wenig“ oder „sehr wenig“ dagegen getan werde. Das geht aus dem „Kinderreport 2023″ des Deutschen Kinderhilfswerks hervor, der am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde.

Demnach meinen 72 Prozent der Erwachsenen sowie 61 Prozent der Kinder und Jugendlichen zwischen zehn und 17 Jahren, dass „eher wenig“ oder sogar „sehr wenig“ unternommen werde, um zur Reduzierung von Kinderarmut in Deutschland beizutragen. 22 Prozent der Erwachsenen und 27 Prozent der Kinder und Jugendlichen finden, es passiere hier bereits „sehr viel“ oder „eher viel“.

Kinderarmut in Deutschland: Mehrheit der Erwachsenen befürwortet höhere Steuern

Abhilfe könnten höhere Steuern schaffen: Unter der Prämisse, dass Kinderarmut so wirkungsvoll bekämpft werden könnte, sprechen sich 62 Prozent der Erwachsenen für Steuererhöhungen aus. 35 Prozent würden dies hingegen ablehnen. Kinder und Jugendliche befürworten mehrheitlich (72 Prozent) die Erhöhung von Abgaben an den Staat zur Reduzierung der Kinderarmut, nur zehn Prozent befürworten diese Maßnahme. Insgesamt geht die Zustimmung zu Steuererhöhungen seit Jahren leicht zurück: 66 Prozent der Erwachsenen sagten dazu 2014 „Ja“, 2018 waren es 64 Prozent.

Daneben bewerten sowohl Erwachsene als auch Kinder und Jugendliche kostenlose Bücher und Lehrmittel sowie kostenlose Verpflegung zum Frühstück und Mittag an Schulen und mehr politische Maßnahmen zur Schaffung günstigen Wohnraums und sozial gemischter Wohnquartiere als „sehr wichtige“ Maßnahmen gegen die Kinderarmut.

Kinder und Jugendliche wollen mehr Mitsprache

Zudem fordern sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene mehr Mitbestimmung der Jüngeren in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Dazu zählen für Erwachsene etwa Vereine für Sport und Kultur, aber auch die Familie und das schulische Umfeld. Kinder und Jugendliche wünschen sich insbesondere mehr Mitsprache in Schule und Familie, aber auch „in Deutschland insgesamt“, wie aus dem „Kinderreport 2023″ hervorgeht.

Das Kinderhilfswerk bekräftigte vor diesem Hintergrund seine mit anderen Verbänden seit Jahren erhobene Forderung nach Einführung einer Kindergrundsicherung, über die in der Ampel-Koalition weiterhin diskutiert wird. Es ergebe sich ein klarer Handlungsauftrag an die Politik, endlich wirksame und umfassende Maßnahmen gegen die Kinderarmut in Deutschland zu ergreifen.

Es brauche „ein klares Signal aller an die junge Generation, dass der gesellschaftliche Skandal der Kinderarmut entschieden angegangen wird“, erklärt Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks, laut einer Mitteilung. „Immer neue Höchststände bei den Kinderarmutszahlen zeigen den dringenden Handlungsbedarf und auch die Notwendigkeit, hier zügig mehr finanzielle Mittel als bisher zur Verfügung zu stellen.“

Rund drei Millionen Kinder in Deutschland gelten als armutsgefährdet

Nicht zuletzt brauche es laut Krüger „höhere Löhne, mehr Unterstützung für Alleinerziehende, mehr Investitionen in Schulen und Kitas, mehr bezahlbaren Wohnraum und letztlich auch höhere und leichter zugängliche Sozialleistungen“.

Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung aus dem vergangenen Januar gelten 2,88 Millionen Kinder unter 18 Jahren als armutsgefährdet. Dies betreffe demnach also jedes fünfte Kind in Deutschland. Hinzu kommen 1,55 Millionen bzw. rund 25 Prozent der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren.

Bei den möglichen Gründen für Kinderarmut gab es von den im „Kinderreport 2023″ befragten Erwachsenen am meisten Zustimmung für die vorgegeben Antworten „weil viele Einkommen in Deutschland einfach zu gering sind“ und „weil von Armut betroffene Kinder weniger Chancen auf einen guten Bildungsabschluss haben und sich Armut dadurch fortsetzt“. Kinder und Jugendliche wählten am häufigsten die Antwort „weil viele Eltern zu wenig Geld verdienen“.

Kinderreport 2023 – die Umfragemethode Für den Kinderreport 2023 hat das Meinungsforschungsinstitut Kantar Public im Auftrag der Deutschen Kinderhilfswerks im Januar 1011 Erwachsene in computergestützten Telefoninterviews sowie 682 Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 17 Jahren online befragt. Alle Fragen wurden an beide Altersgruppen gleichermaßen gestellt. Jedoch haben Kinder und Jugendlichen einen Fragebogen erhalten, der an die Altersgruppe angepasst wurde.

