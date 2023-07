Kinderschutzbund: Einsparungen beim Elterngeld für Kindergrundsicherung nutzen

Berlin. Der Kinderschutzbund hat vorgeschlagen, die geplanten Einsparungen beim Elterngeld für die Kindergrundsicherung zu nutzen. „Wenn der Rotstift bei einkommensreichen Eltern angesetzt wird, ist zu hoffen, dass dies zu Gunsten der Kindergrundsicherung geschieht“, sagte Bundesgeschäftsführer Daniel Grein dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Die droht nämlich gerade, sang- und klanglos unterzugehen“, kritisierte Grein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kinder und Familien gehörten grundsätzlich nicht auf die Streichliste im Bundeshaushalt, sagte der Geschäftsführer. „Erst recht nicht, wenn parallel zehn Milliarden Euro für eine experimentelle Aktienrente ausgegeben werden sollen“, ergänzte Grein.

Hauptstadt-Radar Der Newsletter mit persönlichen Eindrücken und Hintergründen aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Die Pläne können sich noch ändern

Möglicherweise ist das letzte Wort bei der geplanten Elterngeld-Kappung für Eltern mit besonders hohem Einkommen noch nicht gesprochen. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) deutete am Mittwoch bei der Vorstellung des Entwurfs für den Bundeshaushalt 2024 in Berlin an, dass die aktuell vorliegenden Pläne bei den anstehenden Beratungen im Bundestag noch abgeändert werden könnten. Es scheine beim Elterngeld noch einiges an neuem Beratungsbedarf entstanden zu sein, sagte der FDP-Politiker und verwies dabei auch auf die Kritik an den Plänen in der Öffentlichkeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige