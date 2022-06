Hessens Innenminister: „Müssen wehrlose Opfer vor weiteren Sexualstraftätern im Netz zu schützen“

Beim Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und die Verbreitung von Kinderpornografie will Hessens Innenminister Peter Beuth entschiedener vorgehen. Auf der Innenministerkonferenz in Würzburg mahnte der CDU-Politiker, dass insbesondere in der EU großer Handlungsbedarf bestehe.