﻿Das Millionen-Abo der christlichen Kirchen beim Staat bleibt - vorerst

Berlin. Malu Dreyer (SPD) will es nicht, Winfried Kretschmann (Grüne) lehnt es ab und auch Markus Söder (CSU) hält es für ausgeschlossen. Wogegen sich die politisch so unterschiedlich positionierten Regierungschefs aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern gemeinsam so vehement stemmen? Es geht um die Einstellung jährlicher Millionenüberweisungen der Länder an die evangelische und die katholischen Kirche in Höhe von 600 Millionen Euro.

Das klingt kurios in einem Jahr, in dem die beiden kirchlichen Institutionen in Deutschland für 2022 den Austritt von mehr als 900.000 Mitgliedern - 522.821 Katholiken und 380.000 Protestanten - vermelden müssen. So viele Christen verließen noch nie ihre Kirchen. Es wirkt wie ein Exodus, der Kirchenrechtler Thomas Schüller spricht vom „quälenden Tod vor den Augen der gesellschaftlichen Öffentlichkeit“.

Dennoch wollen die Bundesländer die Haushalte der Kirchen mit mehr als einer halben Milliarde Euro - 354 Millionen Euro für die katholische und 247 Millionen Euro für die evangelische Kirche im vergangenen Jahr - jährlich mitfinanzieren. Sie zahlen die gewaltigen Beträge aus eingenommenen Bürgersteuern seit 1803. Die sogenannten Staatsleistungen sind verpflichtende Ausgleichszahlungen für die Enteignung von Kirchengütern durch den Staat, die bis in die Zeit der Reformation zurückreicht.

„Es besteht keine Staatskirche“

Die Weimarer Reichsverfassung legte 1919 im Artikel 138 fest, dass die Staatsleistungen durch Landesgesetzgebungen „abgelöst“ werden sollen, deren Grundsätze vom Reich geregelt werden sollten. Der Passus hat es auch in den Grundgesetzartikel 140 der Bundesrepublik geschafft. Er ist eindeutig: „Es besteht keine Staatskirche.“ Doch geregelt wurde in dieser Angelegenheit bis heute - 220 Jahre nach den ersten Zahlungen - nichts.

Zugegeben, den Kirchen das staatliche und stattliche Steuermillionen-Abo zu kündigen, ist komplizierter als es klingt. Denn die berechtigten Ansprüche der Kirchen auf Entschädigung lösen sich nicht einfach in Luft auf.

Ampel will Grundsätzegesetz in dieser Wahlperiode

Zuletzt gab es 2021 einen Versuch der Linken gemeinsam mit Vertretern der damaligen Oppositionsparteien FDP und Grüne. Sie schlugen eine Vereinbarung nach dem Äquivalenzprinzip vor, die eine Entschädigungszahlung der Länder in Höhe des 18,6-fachen der Zahlungen von 2020 enthielt. Damit sollten die Kirchen fortan nicht schlechter gestellt werden als bislang. Eine Mehrheit fand sich dafür nicht.

Die Ampel hat das Vorhaben immerhin im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP fixiert. Die Regierungsparteien wollen in dieser Wahlperiode wenigstens ein Grundsätzegesetz zur Ablösung der Staatsleistungen an die Kirchen beschließen. Es soll seitens des Bundes eine verbindliche und bundeseinheitliche Vorgehensweise sichern sowie gleichzeitig Besonderheiten auf Landesebene berücksichtigen, erklärt Lars Castellucci, Beauftragter für Kirchen und Religionsgemeinschaften der SPD-Bundestagsfraktion.

„Die Ablösung erfolgt durch die Länder, die auch bisher für die jährlichen Staatsleistungen aufkommen“, so Castellucci. „Sie können sich so mittelfristig auch finanzielle Spielräume sichern. Mit Blick auf die Haushaltssituation sollten im Grundsätzegesetz großzügige zeitliche Korridore sowohl für die Verhandlungen auf Länderebene mit Landeskirchen und Bistümern als auch für die eigentliche Ablösung vorgesehen werden.“

Malu Dreyer: Keine Priorität

Inzwischen kann man sich jedoch des Eindrucks nicht verwehren, dass die Beteiligten lieber den Kopf in den Sand stecken. Ministerpräsidentin Malu Dreyer meint, das Thema habe für sie keine Priorität. Sie wünsche sich, dass die Bundesregierung dieses Projekt derzeit nicht weiter betreibe, sagte sie der aktuellen Ausgabe der „Herder Korrespondenz“.

Malu Dreyer, SPD-Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. © Quelle: Boris Roessler/dpa

Ihr bayerischer Amtskollege Söder positionierte sich auf dem evangelischen Kirchentag in Nürnberg Anfang Juni. Er sei dagegen, die Kirche aus dem öffentlichen Leben zu verbannen, meinte er - auch wenn dies niemand fordert.

Baden-Württembergs Regierungschef Kretschmann erkennt zwar an, dass man sich an Verträge halten müsse. „Die Kirchen sollten aber abwägen, in welchem Umfang sie nach 200 Jahren an Ansprüchen festhalten wollen“, sagte er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur epd im vergangenen Jahr. Die einmalige Zahlung des 18,6-Fachen der Leistung des Jahres 2020 würde sein Land fast 2,5 Milliarden Euro kosten. „Woher sollen wir jetzt zweieinhalb Milliarden bekommen?“, fragt er.

Ländern zu teuer, Kirchen zu billig

Die EKD gibt den Anteil der Staatsleistungen an ihrem Gesamthaushalt mit 2,2 Prozent an. Existenziell ist das nicht, in den Etats der ostdeutschen Landeskirchen ist dieser Anteil jedoch erheblicher. Mit Zufluss in entsprechender Höhe können beide Kirchen getrost auch weiterhin sicher rechnen. Denn die derzeitigen Lösungsansätze sind den Ländern zu teuer und den Kirchen zu billig.

Auf dem aktuellen Vorhaben der Ampel zur Ablösung der Staatsleistungen liege „kein Segen“, sagte der Chef der niedersächsischen Staatskanzlei, Jörg Mielke, im April der „Welt“. Das Land hält gerade den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz. Zum einen lehnten die Länder eine mögliche Einmalzahlung in Höhe eines Vielfachen eines Jahresbetrags ab, so Mielke. Zum anderen könnten die Länder kein Interesse daran haben, „das bewährt gute Verhältnis zu den Kirchen mit Finanzdiskussionen zu belasten“.

Die Finanzverantwortlichen der Kirchen streben einen deutlich höheren als den bisher diskutierten Faktor von 18,6 für eine Ablösung der Staatsleistungen an. Angesichts der aktuellen und auch historischen Zinsentwicklung müsse man von einem niedrigen Zinssatz von einem Prozent ausgehen, sagte die Direktorin des Zentralbereichs „Ressourcen“ im katholischen Bistum Trier, Kirsten Straus, bei einer Fachtagung im Frühjahr in Berlin.

EKD für allmähliches Abschmelzen der Staatsleistungen

Das bedeute, man benötige das Hundertfache der derzeitigen jährlichen Zahlung, um den gleichen Zahlungsstrom zu generieren, erklärte sie. Andernfalls müssten voraussichtlich Leistungen der Kirchen eingespart werden, etwa bei Kitas oder Schulen. Die EKD-Bevollmächtigte beim Bund, Anne Gidion, schlägt daher ein langsames Abschmelzen der staatlichen Zahlungen über einen längeren Zeitraum vor. Auch sie erinnert an die wichtigen gesellschaftlichen Leistungen der Kirchen.

Nun wird jede Lösung wahrscheinlich teurer.“ Hans Markus Heimann Staatsrechtler

Der Staatsrechtler Hans Markus Heimann von der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung findet es erstaunlich, dass alle Beteiligten trotz der Bemühungen im politischen Raum das Zeitfenster niedriger Zinsen in den vergangenen Jahren nicht genutzt hätten. „Die Länder hätten die im Raum stehenden Ablösesummen gut finanzieren können“, meint der Professor. „Nun wird jede Lösung wahrscheinlich teurer.“

Professor Hans Markus Heimann von der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung. © Quelle: picture alliance/dpa

Die Vermutung liegt nahe, dass das Vorhaben der Ampel, das im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP festgehalten wurde, auf den Sankt Nimmerleinstag vertagt wird. Ist das trotz des Verfassungsauftrags überhaupt möglich? Jurist Heimann sagt, dass klappe ja seit mehr als 100 Jahren. „Dass der Auftrag umgesetzt wird, ist eine Entscheidung der Politik und nicht einklagbar. Daher könnte sich das bis in alle Ewigkeit hinziehen.“

Pokerpartie zwischen Ländern und Kirchen

Die Frage ist offenbar, wer in dieser Pokerpartie länger durchhält. Bislang sind die Kirchen vor allem auf die Einnahmen aus der Kirchensteuer angewiesen. Die sinken durch die Austrittswelle gewaltig. Geht der Mitgliederschwund in dieser Höhe weiter, könnten sich immer größere Teile der Öffentlichkeit fragen, warum der Staat eigentlich dreistellige Millionenbeträge aus den Bürgersteuern jährlich an die Kirchen weiterreicht. „Solche Debatten zu vermeiden, wäre eigentlich Motivation genug für alle Seiten“, findet Hans Markus Heitmann.

SPD-Beauftragter Castellucci will auch nicht aufgeben. „Die überfällige Ablösung der Staatsleistungen muss innerhalb einer Generation zum Abschluss gebracht werden“, meint er. „Nach der guten Vorarbeit durch die Bundesregierung liegt der Ball nun bei den Landesregierungen. Ich rufe diese auf, den Prozess wieder konstruktiv zu begleiten.“

Konstantin von Notz (Bündnis 90/Die Grünen). © Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Konstantin von Notz, meint ebenfalls: „Es ist lange überfällig, den über 100 Jahre alten Auftrag der Verfassung an den Gesetzgeber, die Staatsleistungen abzulösen, endlich zu erfüllen.“ Die unterschiedlichen Optionen, wie dies gut und verfassungskonform geregelt werden könne, würden offen auf dem Tisch liegen, so von Notz. „Der Deutsche Bundestag sollte nun zügig ein Gesetz beschließen.“

Bundesinnenministerium abwartend

Für die FDP betreut vor allem Benjamin Strasser, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesjustizminister, das Projekt „Ablösung der Staatsleistungen“. Strasser appelliert ebenfalls an den Einigungswillen aller Beteiligter. „Weder steht das Ob der Ablösung im Belieben der Länder, noch werden angesichts der hohen Austrittszahlen der beiden Kirchen die Ablösemodalitäten in zwanzig Jahren für sie besser“, so der Jurist. „Unser Ziel als Bundesregierung bleibt es, in dieser Wahlperiode einen fairen Rahmen zur Ablösung der Staatsleistungen an die Kirchen zu schaffen.“

Im zuständigen Bundesinnenministerium ist man etwas vager. Die erste Phase der Gespräche zwischen Bund, Ländern und den Religionsgemeinschaften hätten der inhaltlichen Aufbereitung des Themas „Ablösung der Staatsleistungen an die Religionsgemeinschaften“ gedient, so ein Sprecher von Ministerin Nany Faeser (SPD). „Derzeit werden auf politischer Ebene Gespräche geführt. Von deren Verlauf hängt die zeitliche Ordnung des Gesetzgebungsverfahrens ab.“