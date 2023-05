Klage in New York: Rudy Giuliani soll Frau zum Sex gezwungen haben

New York. Eine Frau hat dem früheren New Yorker Bürgermeister und Anwalt von Ex-Präsident Donald Trump, Rudy Giuliani, vorgeworfen, sie zum Sex gezwungen zu haben. Sie gab in einer am Montag eingereichten Klage an, Giuliani habe sie in der Zeit von 2019 bis 2021 als Business-Development-Direktorin und PR-Beraterin angeheuert. Er habe ihr für diese Arbeit ein Gehalt von einer Million Dollar pro Jahr versprochen, bis heute schulde er ihr knapp 2 Millionen Dollar. Kurz nach dem Beginn ihrer Anstellung habe Giuliani ihr sexuelle Avancen gemacht. Giuliani bestritt die Vorwürfe.

In der Klage wird der 78-jährige Giuliani als Womanizer dargestellt, der viel Alkohol trinke. Er habe die Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse zu einer „absoluten Voraussetzung für ihre Anstellung“ gemacht, teilte die Frau mit. Sie warf Giuliani vor, er habe häufig von ihr verlangt, dass sie in einem Bikini oder in einer kurzen Hose mit dem Motiv der US-Flagge arbeite. Zudem habe er sie dazu aufgefordert, sich während Video-Meetings bei einem Striptease nackt zu machen.

Anklage will Aufnahmen nicht weitergeben

Die Frau teilte in der Klageschrift mit, dass sie zahlreiche Audioaufnahmen von Giuliani habe, in denen er sexuelle Kommentare von sich gebe, Sex verlange und sexistische, rassistische und antisemitische Äußerungen mache. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AP lehnte es das Anwaltsteam der Frau ab, die Aufnahmen weiterzugeben. Die Klage enthält auch Screenshots anzüglicher Textnachrichten, die angeblich Giuliani geschickt hat.

Die Frau fordert eine Entschädigung von mindestens 10 Millionen Dollar. Ein Sprecher Giulianis wies die Anschuldigungen entschieden zurück. Giuliani werde sich gegen die Vorwürfe zur Wehr setzen, teilte sein Berater Ted Goodman mit. Giulianis Anwalt hatte zuvor bestritten, dass die Frau jemals bei dem Ex-Bürgermeister angestellt gewesen sei.

Die Frau beschuldigte Giuliani auch, sich nicht an ein Versprechen gehalten zu haben, sie kostenlos in einem Gerichtsverfahren zu repräsentieren, in dem sie einem Ex-Partner häusliche Gewalt vorgeworfen habe.

RND/AP