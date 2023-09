Klagen statt kleben?

Liebe Leserinnen und Leser,

am Brandenburger Tor kleben noch die Reste der orangen Farbe. Klimaaktivisten der Letzten Generation wollten damit ein grelles Warnzeichen vor dem Klimakollaps setzen. Wenige Tage später versuchen sie (erfolglos), sich zum Start des Berlin-Marathons auf die Laufstrecke zu kleben. Auch hier wollen sie Stolpersteine sein. Aber die Reaktionen auf solche Aktionen sind zwiespältig und viele fragen sich: Helfen Störmanöver und Disruption dabei, den wichtigen, großen Schritt nach vorn beim Klimaschutz zu machen?

Andere gehen deshalb andere Wege: zum Beispiel nach Straßburg vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Sechs Kinder und Jugendliche aus Portugal haben dort Deutschland und 31 weitere europäische Staaten verklagt – weil diese ihrer Ansicht nach viel zu wenig für den Klimaschutz tun. Sie selbst litten bereits heute körperlich stark unter extremen Hitzewellen im Sommer, den Stürmen im Winter. Anlass waren für die jungen Menschen die verheerenden Waldbrände in Portugal von 2017. Damals starben mehr als 100 Menschen, große Waldgebiete verbrannten. Eine informative Übersicht von meinem Kollegen Johannes Christ mit Grafiken zu den aktuellen Klimakennzahlen finden Sie für Ihren Überblick hier verlinkt.

Sechs Kinder und Jugendliche aus Portugal wollen die Regierungen von Deutschland und 31 weiteren Staaten in Europa dazu zwingen, in Zukunft viel mehr für den Schutz der Umwelt zu tun. © Quelle: Jean-Francois Badias/AP/dpa

Am Mittwoch wurde nun verhandelt. Mit einer Entscheidung des Gerichts wird es wohl bis 2024 dauern. Und wie diese ausfallen wird, ist schwer zu sagen, denn bisherige Klagen stützten sich vor allem darauf , dass durch Umweltverschmutzung andere Menschenrechte gefährdet sind, etwa das Recht auf Leben. Oft geht es dabei zum Beispiel darum, dass Menschen von Lärm oder Luftverschmutzung betroffen waren. Die Auswirkungen des Klimawandels generell wurden aber bisher kaum behandelt. Trotzdem sieht Amnesty International im Schritt der sechs jungen Leute eine „bahnbrechende Initiative“.

Und die Klage der Portugiesen ist nicht die einzige, die dem EuGH vorliegt: Auch die „Klimaseniorinnen“ aus der Schweiz stehen dort in der Schlange. In Form von vier Einzelpersonen und dem gleichnamigen Verein mit mehr als 2000 Menschen im Rentenalter fordern sie höheren Klimaschutz ein. Ihre Argumentation: Ältere Frauen seien von den häufigeren und intensiveren Hitzeperioden stärker betroffen, würden öfter krank oder stürben. Deshalb seien sie von der Klimapolitik der Schweiz direkt betroffen. Auch ein Bürgermeister aus Frankreich dringt in Straßburg auf die Einhaltung der Klimaziele.

Fridays-for-Future-Aktivisten demonstrieren 2021 in Karlsruhe unter dem Motto „Klimaklage ernst nehmen“. © Quelle: imago images/Nicolaj Zownir

Klagen gegen Regierungen ernten meist die größte öffentliche Aufmerksamkeit. Wichtig und wegweisend war hier in Deutschland der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts von 2021: Dabei wurde der Gesetzgeber verpflichtet, Klimaneutralität ebenso anzustreben wie eine Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius. Auch hier waren es Jugendliche aus der Klimabewegung, die die Klage gemeinsam mit Umweltschutzverbänden eingereicht hatten. Die Bundesregierung musste das Klimaschutzgesetz daraufhin nachbessern, allerdings nur geringfügig.

Klimaschützer schlagen vor Gericht deshalb viele verschiedene Wege ein: Sie klagen nicht nur gegen Regierungen auf Bundes- oder Landesebene, sondern auch gegen Unternehmen – wegen umweltschädlicher Produktionsweisen oder mittlerweile auch wegen Greenwashings. Dahinter verbergen sich Maßnahmen, die sich nach außen gut verkaufen, aber nicht wirklich klima- und umweltfreundlich sind.

Auch die Rechte von Flüssen können eingeklagt werden

Mit einem ganz anderen Ansatz waren Initiativen in Lateinamerika, Neuseeland oder Indien erfolgreich: Sie haben erreicht, dass Flüsse, etwa der Ganges, als eigene Rechtspersonen anerkannt werden. Und damit haben sie ein Recht auf Schutz vor Ausbeutung. Ähnliches ist jüngst erstmals auch in Europa gelungen – bei einer spanischen Lagune.

Jetzt bleibt abzuwarten, was die Klage der sechs jungen Leute in Straßburg erbringt. Erkennt der Gerichtshof tatsächlich eine Menschenrechtsverletzung durch mangelnden Klimaschutz an, dann dürfte das weitere Klimaklagen in ganz Europa befeuern. Denn ein Staat muss die Rechte seiner Bürgerinnen und Bürger schützen. Spätestens dann wäre klar: besser klagen statt kleben!

Bis zur nächsten Woche,

Ihre Andrea Barthélémy

Was kann ich tun?

Eine Fotovoltaikanlage lässt sich um einen Batteriespeicher ergänzen. © Quelle: Laura Ludwig/dpa-tmn

Wie wäre es, sich durch eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach mit selbst erzeugtem Sonnenstrom von Energieversorgern unabhängiger zu machen? Wenn Sie darüber nachdenken, dann lege ich Ihnen das ausführliche Frage-und-Antwort-Stück meines Kollegen Sebastian Hoff ans Herz: Es geht darin um „Sonne auf Vorrat“, also Batteriespeicher. Die sind eine sinnvolle Ergänzung zu den Solarpanels und können den Anteil des Solarstroms für den eigenen Haushalt deutlich erhöhen, während das Einspeisen ins Ortsnetz finanziell kaum attraktiv ist. Die Nachfrage nach Batteriespeichern steigt deshalb immens an. Aber wie arbeitet so ein Speicher? Wie groß muss er sein? Wie wird er gewartet und: Wann lohnt er sich? Antworten auf diese und viele andere Fragen rund ums Thema Batteriespeicher finden Sie hier.

Das macht Hoffnung

Illustration zu Wand- und Dachfarben, die sich je nach Temperatur ändern und so im Winter mehr, im Sommer weniger Wärme in das Haus lassen. © Quelle: Team um Wang Fuqiang

Die Natur macht es vor: Ein Wüstenchamäleon schützt sich in der Mittagshitze mit heller Farbe. Gegen Abend wird das Tier dunkel, um dann Wärme aufzunehmen. Forschende haben sich diesen Effekt zunutze gemacht und eine entsprechende Schicht für Dächer und Außenwände erfunden. Auf dem Markt ist dieses Verfahren zwar noch nicht, aber in Zukunft kann es einen Ansatz ausbauen, der bereits heute verfügbar ist: Dächer oder auch Straßen weiß zu streichen, damit sie Sonnenstrahlen stärker reflektieren und sich bei steigender Hitze weniger aufladen.

Was diese Woche wichtig war

Der Ausblick





Ein herbstlicher Sonnenaufgang in Köln. © Quelle: Henning Kaiser/dpa

Diesen Newsletter schreibe ich bei weit geöffnetem Fenster. Meine persönlich gefühlte Jahreszeit ist immer noch: Sommer. Und jetzt haben wir es schriftlich vom Deutschen Wetterdienst: So einen warmen September wie in diesem Jahr hat es in Deutschland seit Beginn der Aufzeichnungen noch nicht gegeben. Das Temperaturmittel lag um 3,9 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode – nämlich bei 17,2 Grad. Der September war laut vorläufiger Bilanz auch der zweitsonnigste. Gleichzeitig war er „erheblich zu trocken“, meldete der DWD nach ersten Auswertungen der Ergebnisse seiner rund 2000 Messstationen. „Die außergewöhnlichen Temperaturen im diesjährigen Rekordseptember in Deutschland sind ein weiterer Beleg dafür, dass wir uns mitten im Klimawandel befinden“, sagte DWD-Klimaexperte Tobias Fuchs. Und das scheint meine Wetter-App zu bestätigen: Für die ersten Oktobertage deutet sich jedenfalls kein radikaler Temperatursturz an.





