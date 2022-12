„Klima-Allianz“ fordert von Ampel „Zeitenwende für Klimaschutz“

Ein Bündnis aus Umwelt- und Sozialverbänden, Kirchen und Gewerkschaften hat die Bundesregierung nach einem Jahr Ampel-Koalition aufgefordert, mehr in langfristigen Klimaschutz und soziale Sicherheit zu investieren.

Die „Klima-Allianz“ fordert von der Bundesregierung eine Zeitenwende für den Klimaschutz. Ein Maßnahmenpaket in Höhe von 100 Milliarden Euro werde für die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen benötigt, so das Bündnis aus 140 Organisationen. Die Ampel-Koalition in dieser Woche ein Jahr im Amt.