Klima, China und Hartz IV: Die Aufreger der Woche im Podcast mit Valerie Höhne und Mark Benecke

Was liegt an im politischen Berlin? Steven Geyer und Andreas Niesmann erklären die neuesten Entwicklungen in der Hauptstadt. Diese Woche zu Gast: Valerie Höhne aus dem Hauptstadtbüro des Tagesspiegels und dem Team des Klima-Podcasts „Pod steh uns bei“ sowie Kriminal-Biologe und Klima-Aktivist Mark Benecke.