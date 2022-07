Regierung schärft nach: Gasheizungen ab 2024 nun doch nicht verboten

In der vergangenen Woche haben die beiden Minister ein Sofortprogramm für den Gebäudesektor vorgelegt, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Ursprünglich sollte etwa das Gebäudeenergiegesetz so geändert werden, dass ab 2024 reine Gasheizungen dann nicht mehr erlaubt gewesen wären. An dieser Stelle schärfen Robert Habeck und Klara Geywitz nun nach.