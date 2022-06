Lambrecht: Ausbildung ukrainischer Soldaten am Raketenwerfer Mars II noch im Juli

Am Dienstag hat Deutschland erstmals schwere Waffen an die Ukraine geliefert. Weiteres Gerät soll schon bald folgen – doch zunächst muss das ukrainische Militär daran ausgebildet werden, so Verteidigungsministerin Lambrecht. Das Training am Mehrfachraketenwerfer Mars II soll demnach noch im Juli beginnen. Danach werde geliefert.