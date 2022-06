In einem Telegram-Video sagt die Klimaaktivistin Luisa Neubauer dass sie plane, eine „Pipeline in die Luft zu jagen“. Auf Twitter sorgte die Aufnahme für heftige Kritik: „Das hat mit Aktivismus nichts mehr zu tun, das ist schlicht Terrorismus.“ Neubauer will es als Scherz verstanden wissen - und verweist auf ein Buch.

Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future (Archivbild)

Klimaaktivistin Neubauer über Ölprojekt in Afrika: „Pipeline in die Luft jagen“

Berlin.In einem Video auf Telegram hat die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer einen Witz über Ökoterrorismus gemacht und damit viel Kritik ausgelöst. Sie filmte sich beim Copenhagen Democracy Summit in Dänemark und sagte auf Englisch: „Natürlich denken wir darüber nach, wie man die längste Rohöl-Pipeline der Welt in die Luft jagen könnte“ - gemeint ist die EACOP-Pipeline, die aktuell in Ostafrika geplant ist.

Das Video sorgte auf Twitter für Empörung. „Das hat mit Aktivismus nichts mehr tun, das ist schlicht Terrorismus“, kritisierte ein User, der auch das Video der Klimaaktivistin auf dem sozialen Netzwerk teilte.

Neubauer reagierte promt auf die Kritik. „Jesus Maria, es ist ein Buch“, schrieb Neubauer auf Twitter und postete darunter ein Bild des Buchs „How to blow up a Pipeline“ (eng. „Wie man eine Pipeline in die Luft jagt“) des schwedischen Autors und Klimaforschers Andreas Malm. Malm gilt als Vordenker einer radikalen Klimabewegung und sieht Sabotage als eine logische Form des Protests.

Die EACOP - oder East African Crude Oil Pipeline - soll rund zehn Milliarden Dollar kosten, berichtet das Nachrichtenportal ntv. Sie soll rund 1400 Kilometer lang werden und durch Uganda und Tansania führen. Umweltschützer kritisieren, dass die Pipeline in den Lebensraum bedrohter Tierarten eingreife und die Wasserversorgung von Millionen von Menschen gefährde.

