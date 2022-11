Beim Cop27 geht es ums Klima. Umso erstaunlicher erscheint es da, dass der Regierungsflieger von Kanzler Olaf Scholz nicht in am Zielflughafen, sondern im hunderte Kilometer entfernten Zypern zwischenparkt. Aber warum?

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei seiner Ankunft in Ägypten – der Flieger hob gleich wieder ab.

Klimagipfel in Ägypten: Regierungsflieger parkt in Zypern

RND/rix

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die deutsche Delegation reiste derweil nicht mit dem Kanzler. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne), Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) kamen aufgrund verschiedener Termine unabhängig nach Ägypten - und zwar per Linienflug.

Die Anbindung des ägyptischen Badeorts ist schlecht. Das musste auch die Klimaaktivisten Luisa Neubauer anerkennen: Nach fünftägiger Bahn- und Busreise in die Türkei flog sie von dort aus per Kurzstrecke nach Ägypten.

Schlechte Anbindung zwingt Klimaaktivistin in den Flieger

Tatsächlich ist der Kanzler-Flieger nicht die einzige Maschine, die nicht Scharm el-Scheich steht. Auch in den ägyptischen Städten Assuan, Hurghada und Luxor stehen Maschinen der angereisten Regierungsvertreter. Von den rund 110 Staats- und Regierungschefs, 2.000 Redner und mehr als 35.000 Delegierten sind die meisten mit dem Flugzeug angereist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber der Blick auf die vergangene Klimakonferenz in Glasgow verrät, warum das Umparken der Flieger notwendig erscheint. Beim Cop26 hatte es einen sprichwörtlichen Flugzeugstau gegeben - angrenzende Flughäfen waren überlaufen mit Pivatjets und Regierungsmaschinen. Die Bilder machten Schlagzeile. Die Vermutung liegt nun nahe, dass man diesem Chaos in Ägypten vorbeugen will.

Szenen wie in Glasgow?

Greenwashing-Vorwürfe: Warum sponsert Coca-Cola den Weltklimagipfel? Wenn Werbepartnerschaften für Empörung sorgen: Der Getränkegigant Coca-Cola ist ein riesiger Abfallproduzent – und Hauptsponsor des Weltklimagipfels. © Quelle: RND

Dieses unkonventionelle Prozedere wirft Fragen auf. Denn im Anbetracht des thematischen Fokus der Konferenz erscheinen diese „Leerflüge“ alles andere als einleuchtend. Informationen der Bundesregierung zufolge habe es „Visa-Probleme der Crew“ gegeben, schreibt die Bild, die als erstes berichtete.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Weltklimakonferenz in Ägypten ist in vollem Gange. Mit dabei ist auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Er reiste, wie andere Staatsoberhäupter auch, mit dem Flieger nach Scharm el-Scheich. Parken durfte die Maschine allerdings nicht am Zielflughafen. Stattdessen stieg der Kanzler aus und der Flieger hob ab gen Zypern. Dort, 800 Kilometer entfernt, wartet das Flugzeug nun darauf, den Kanzler wieder einzusammeln.