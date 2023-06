Greenpeace-Chef sieht keine Fortschritte bei Klimakonferenz: Ukraine-Krieg „überschattet“ Verhandlungen

Die Nacht im Überblick

Selenskyj bekräftigt Forderung nach Nato-Beitritt

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einmal mehr einen zügigen Beitritt seines Landes zur Nato gefordert. Ängste und falsche Rücksichtnahme gegenüber Moskau befeuerten nur „die aggressiven Ambitionen Russlands“, so der Staatschef. Derweil brennt es in einem russischen Kraftwerk in Rostow – angeblich ohne jegliche „Außeneinwirkung“, so Behörden.