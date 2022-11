﻿Klimakonferenz im Endspurt: Gibt es noch eine Einigung beim Gipfel?

Auf der UN‑Klimakonferenz in Ägypten will Außenministerin Annalena Baerbock als deutsche Chefverhandlerin mehr Tempo in den Klimaschutz bringen. Doch die Verhandlungen sind verhakt: Umwelt­gruppen fürchten schon ein Scheitern – und Klimaaktivisten werfen der Bundes­regierung ohnehin Heuchelei vor.

Scharm el Scheich. Das Rauschen kommt nicht vom Ozean. Zwar ist das Rote Meer nur einen Spaziergang entfernt von den schmuck­losen Container­hallen und Hörsälen im ägyptischen Badeort Scharm el Scheich, in denen gerade die UN‑Klimakonferenz zu Ende geht. Doch was hier rauscht, sind die Klimaanlagen. Die Luft ist oft genug trotzdem dünn. Kein Wunder: Fast zwei Wochen wird auf der „COP27“, so ihr technischer Name, über eine bessere Klimapolitik verhandelt – ohne Fortschritte. Dass die Konferenz an diesem Freitag planmäßig endet, glaubt kaum einer der 34.000 Teilnehmer. Umweltverbände warnen bereits vor einem Scheitern.

Doch zunächst ist es an den Chefverhandelnden, die frisch angereist sind: Für Deutschland ist das Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), die an etlichen COPs als Oppositions­abgeordnete teilgenommen hat, sich dann diese Zuständigkeit bei der Regierungs­bildung gezielt ins Auswärtige Amt holte und nun seit Mittwoch auf ihrer ersten Klima­konferenz aktiv bewirken will, dass die Erde möglichst nur 1,5 Grad wärmer wird als vor dem industriellen Zeitalter.

Neubauer: „Greenwashing in the making“

Das Problem: 1,1 Grad ist sie jetzt schon heißer. Die Dürren und Flut­katastrophen der letzten Jahre werden in jedem Fall mehr werden. Offen ist nur: wie viel mehr. „Wenn es nicht vor 2030 gelingt, deutlich weniger Treibhaus­gase auszustoßen als bisher“, sagt Baerbock am Donnerstag bei ihrer Rede vor dem Verhandlungs­endspurt, „reden wir nicht mehr über eine 1,5‑Grad-Welt. Dann werden wir auch auf der ganzen Welt nicht mehr genug Geld finden, um all die Kosten für klimabedingte Verluste und Schäden abzudecken.“

Danach sitzt die bekannteste deutsche Klimaaktivistin, Luisa Neubauer von Fridays for Future, draußen vor der Tür und verdreht die Augen: „Greenwashing in the making“, sagt sie: Hier könne man live zusehen, wie sich die Verhinderer eines echten Klimaschutzes einen grünen Anstrich geben. Baerbock sieht sich an der Seite der Klimaaktivisten, man kämpfe an derselben Front, sagt sie. Neubauer wirft der Bundes­regierung Heuchelei vor; sieht sie als Bremserin, die sich für leere Versprechen verkämpft statt zu handeln. Wer hat recht?

Auf den ersten Blick ist die Stimmung gut unter der ägyptischen Sonne, die an diesem Donnerstag durch eine stetige Brise aufgefrischt wird. Noch fehlen die guten Nachrichten aus der Blue Zone des Konferenz­geländes, die nur Mitglieder der Verhandlungs­delegationen betreten dürfen und in der Entwicklungs-, Schwellen- und Industrie­länder um das Vertragswerk ringen.

Die Verursacher des Klimawandels sollen für die Schäden und Verluste zahlen

In diesem Jahr wollten die ehrgeizigeren der Industriestaaten vor allem festschreiben, wie und durch welche Schritte die CO₂‑Einsparziele der vorigen Konferenzen konkret umgesetzt werden. Klar war auch, dass der Norden endlich die versprochenen 100 Milliarden Dollar bereitstellen muss für die Anpassung der gefährdetsten Länder an den Klimawandel. Kurz vor Konferenz­beginn setzten die besonders betroffenen Länder zudem durch, dass künftig auch über Reparationen verhandelt wird: Die Verursacher des Klimawandels sollen für die Schäden und Verluste zahlen, die er auslöst.

Annalena Baerbock sagt, Deutschland habe die Entwicklungsländer dabei unterstützt, das Thema auf die Agenda zu setzen. Luisa Neubauer sagt, die Bundesregierung habe einfach eingesehen, dass dem Norden nach jahr­zehnte­langer Verweigerung solcher Verhandlungen nichts anderes übrig bleibt, als für die verursachten Klimaschäden endlich zu bezahlen. Fakt ist: Auch diese Gespräche hatten sich schnell verhakt in Scharm el Scheich.

Immerhin wirkte die Stimmung in den riesigen spartanischen Blechhallen gut, wo in der weniger exklusiven Green Zone eine Atmosphäre herrschte zwischen Fachmesse und Festival für Wissenschaft und Welt­verbesserung: Geschäftig wuseln Tausende, oft junge, Menschen durch Infostände und Sitzecken, Konferenzsäle und Computer­arbeits­plätze, lauschen in den Pavillons von Delegationen, von Unternehmen oder Organisationen den Vorträgen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder Diskussions­runden mit Aktivistinnen und Aktivisten, Politikerinnen und Politikern.

Wer tatsächlich zuhört, dem vergeht das Vergnügen

Am Abend verleiht pastellfarbene Beleuchtung dem Campus die Anmutung einer Chill-out-Area. Allein der Anblick, wenn Menschen aus 197 Ländern zusammen­kommen, um gemeinsam ein Menschheits­problem wie den Klimawandel anzugehen, hat etwas Außergewöhnliches. Wer aber tatsächlich zuhört, dem vergeht das Vergnügen. Aus allen Teilen der Welt berichten Delegierte und Forschende von verbrennenden Wäldern, verdorrenden Feldern, Überschwemmungen ganzer Landstriche, die zu Verarmung, Hunger und Flucht führen.

Laut aktueller UN‑Prognose führen alle bisher eingeleiteten Klima­schutzmaßnahmen zu einer Erderwärmung um rund 2,5 Grad. Das ist insofern gut, als 2009 noch ein Grad mehr berechnet worden war. Es ist aber auch schlecht, weil auch bei 2,5 Grad Durchschnitts­erwärmung viele Regionen unbewohnbar werden, Ernten ausfallen, Vegetation und Gletscher und Küstenstädte verschwinden.

Und obwohl bekannt ist, dass sich das Zeitfenster für wirksame Schritte schließt, schiebt sich immer wieder etwas Drängenderes auf die Agenda, das von den notwendigen Debatten, Schritten und Investitionen ablenkt. In diesem Jahr sind es der russische Krieg gegen die Ukraine, die wachsenden Spannungen zwischen China und dem Westen, die Energiekrise in Europa.

„Dass es diese COP überhaupt gibt, ist ein Erfolg in sich“, hatte die Außenministerin am Vorabend auf einem kleinen Empfang für die deutsche Delegation ins Mikrofon gerufen. Neben ihr standen die anderen Spitzenleute des „Team Deutschland“, wie Baerbock die Entsandten aus immerhin vier Bundes­ministerien hier immer wieder nennt: Neben ihr an diesem Abend vertreten durch Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) und Entwicklungs­ministerin Svenja Schulze (SPD) sowie Staatssekretär Stefan Wenzel, den Wirtschaftsminister Robert Habeck geschickt hat, weil er selbst in Asien unterwegs ist.

Baerbock: Klimaschutz ist weit gekommen

Baerbock erinnert sich an den Weltklimagipfel von 2015 in Paris: Wie groß das Gefühl eines Durchbruchs war – aber auch, wie weit der Klimaschutz seitdem gekommen sei. Vom Kohleausstieg redeten damals noch nicht einmal die deutschen Verhandlungsführer, sagt sie. In diesem Jahr wurde nun verkündet, dass ihn sogar die Großverbraucher Indonesien, Indien, Vietnam und Senegal anstreben. Auch Deutschland will dabei helfen.

„Natürlich kommt all das zu spät und zu langsam“, räumt Baerbock ein. Aber ohne diese Konferenzen käme es gar nicht. Und gerade Deutschland setze sich ja für mehr Tempo und für neue Lösungen ein, hat etwa einen Notfallfonds als „Schutzschirm gegen Klimarisiken“ angeschoben und will nun seinen Beitrag für den internationalen Fonds für die Anpassung an Klima­wandel­folgen um weitere 60 auf 500 Millionen Euro erhöhen.

Das entspricht dem Selbst­bewusstsein der Bundesregierung in Klimafragen: Wir halten unsere Finanzversprechen, wir wollen bis 2045 klimaneutral sein und auf der COP sind wir die drittgrößte Delegation der ganzen Konferenz, jubelt Baerbock. Außerdem gibt es am deutschen Pavillon den besten Gratiskaffee und das deutsche Delegations­büro ist das einzige, in dem niemals die Klimaanlage läuft.

Ägypten schreibt Gas als Brücke in den Vertragsentwurf

Kurz vor dem Empfang mit Baerbocks Mutrede hatte Luisa Neubauer ein anderes Bild gezeichnet. Mit einigen Aktivisten aus dem Senegal, Südafrika und Deutschland hatte sie sich in der Dämmerung auf dem Campus aufgebaut und gegen die Erschließung eines neuen Erdgasfeldes von der Küste Senegals ausgesprochen. Deutschland warfen die Klimaschützer vor, die fossile Ära im globalen Süden zu verlängern statt zu beenden. Aller schönen Worte zum Trotz.

Die deutsche Bundesregierung verspreche Afrika Hilfe bei der Wende hin zu erneuerbaren Energien, klagte der Gründer von Fridays for Future im Senegal, Yero Sarr: „Aber im Fall von Senegal ist das nicht der Fall!“

Der Anlass: Bundeskanzler Olaf Scholz hatte dem Senegal während einer Afrikareise Hilfe bei der Erschließung eines neuen Gasfeldes vor der Küste versprochen. So soll ein Teil der Lücke gefüllt werden, die durch das fehlende Gas aus Russland entsteht. Ab Herbst 2023 will der Senegal Flüssig­erdgas exportieren – auch nach Deutschland. „Tut nichts, was ihr nicht auch in eurem Heimatland tun würdet“, forderte Sarr. Er warnte vor der Verschmutzung der Fischgründe, vor der Verdrängung der Küstenbewohner – vor ihrer Flucht nach Europa.

Neubauer sieht ein, dass eine schlechte Klimakonferenz besser ist als gar keine. Aber hier wimmele es von Öl- und Gaslobbyisten, die Einfluss auf die Verhandlungen nehmen. Gastgeber und Konferenz­leiter Ägypten als größter Gasexporteur Afrikas habe Gas bereits als Brücken­technologie in den Vertragsentwurf geschrieben. Und das allermeiste Geld zur Förderung der fossilen Klimakiller komme eben nicht aus den Entwicklungs­ländern. Sondern aus dem Norden, der sich hier als Klimaretter zelebriert.