Klimaproteste: Deutsche Flughäfen und Polizei sehen sich gewappnet

Berlin. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat mit Blick auf die Ankündigungen der Letzten-Generation-Gruppe, auch an Flughäfen Blockaden nicht auszuschließen, erhöhte Wachsamkeit versichert. Die Beamtinnen und Beamten seien mit „erhöhter Vorsicht“ in den öffentlichen Flughafenbereichen unterwegs und für die Klimaprotestlage sensibilisiert worden, sagte der GdP-Vorsitzende des Bereichs Bundespolizei und Zoll, Andreas Roßkopf, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Die Lage ist aktuell sehr ruhig“, betonte er zugleich. Zusätzliches Personal sei nicht an den Flughäfen abgestellt worden, ebenso gebe es keine Extrastreifen.

Klimaproteste an deutschen Flughäfen nicht ausgeschlossen

In Amsterdam hatten sich Umweltaktivistinnen und ‑aktivisten am vergangenen Samstag Zugang zum Amsterdamer Flughafen Schiphol verschafft und den Privatjetverkehr blockiert. Im Nachgang der Aktion kündigte die Gruppe Letzte Generation an, gewaltfreie Flughafenblockaden in Deutschland nicht auszuschließen.

Die Flughafenbetreiber betrachten ihre vorhandenen Sicherheitsstandards allerdings als ausreichend. „Der Flughafen ist immer geschützt“, sagte etwa der Sprecher des Flughafens Berlin-Brandenburg, Jan-Peter Haack, auf Anfrage. Gerade die Start- und Landebahnen seien gegen jegliche Art unbefugten Eindringens gesichert. Auf die Landebahnen könne nicht jeder drauf, so Haack, „ob Klimaaktivist oder nicht“.

An Flughäfen wird das Protestgeschehen genau verfolgt

Dennoch sei man in Berlin, ähnlich wie auch in Frankfurt am Main (Hessen), München (Bayern) und Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen), für das Thema sensibilisiert. „Wir verfolgen die Entwicklungen rund um die Klimaproteste genau“, sagte der Sprecher des Düsseldorfer Flughafens, Süleyman Ucar. Die Flughafenbetreiber stünden im steten Austausch mit Polizei und Sicherheitsdiensten.