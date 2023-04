﻿„Einen unbefristeten Protest wird die ‚Letzte Generation‘ nicht durchhalten“

Seit Montag versuchen die Klimaaktivisten Berlin lahmzulegen. Protestforscher Simon Teune findet die Aufregung über die Protestaktionen übertrieben. Gemessen daran, was auf dem Spiel steht, sei der Protest noch mild. Er zweifelt aber am Durchhaltevermögen der Aktivisten.

Die „Letzte Generation“ hat am Montag begonnen, Berlin lahmzulegen. Die Klimabewegung hat angekündigt, die Straßenblockaden so lange fortzuführen, bis die Regierung einen Klimaplan vorlegt.

Potsdam. Die „Letzte Generation" hat am Montag begonnen, Berlin lahmzulegen. Die Klimabewegung hat angekündigt, die Straßenblockaden so lange fortzuführen, bis die Regierung einen Klimaplan vorlegt. Der Soziologe Simon Teune erklärt, wie effektiv solche Protestformen sind und warum die Klimabewegung es schwerer hat als andere.

Herr Teune, seit Montagmorgen hat die „Letzte Generation“ ihren Protest auf ganz Berlin ausgeweitet. Mehr als 30 Verkehrsknotenpunkte haben die Aktivistinnen und Aktivisten blockiert. Wie effektiv ist diese Protestform?

Simon Teune: Der Protest ist extrem effektiv. Die „Letzte Generation“ schafft es, mit sehr wenig Ressourcen, immer wieder für Aufmerksamkeit zu sorgen und die Frage, wie wir als Gesellschaft mit der Klimakrise umgehen, weiter auf der Tagesordnung zu halten.

Zur Person Simon Teune ist politischer Soziologe mit dem Schwerpunkt Protest- und Bewegungsforschung. Seit 2022 arbeitet Teune als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Freien Universität Berlin. Zuvor war er am Potsdamer Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung tätig.

Trotzdem hat man das Gefühl, dass im öffentlichen Diskurs viel mehr über die Art der Protestform der Bewegung, als über ihre Forderungen diskutiert wird.

Das stimmt. Es scheint, als würden die Menschen versuchen, zu verdrängen, dass wir uns der Klimakrise stellen müssen. Die Überbringer der Nachrichten, also die Aktivistinnen und Aktivisten der „Letzten Generation“, werden mehr und mehr zum Problem erklärt. Das sieht man nicht nur an den Forderungen nach härteren Bestrafungen, sondern auch an der Selbstverständlichkeit, mit der Polizisten Schmerzgriffe anwenden oder Autofahrer Menschen gewaltsam von der Straße zerren.

Woran liegt das?

Die Menschen sind überfordert von der Klimakrise. Sie richten sich gegen die „Letzte Generation“, weil die Aktivistinnen und Aktivisten unsere Blockade sichtbar machen und auf die Straße tragen. Die „Letzte Generation“ ist nicht die erste Gruppe, die auf das Problem aufmerksam macht. Sie hat sich gerade deshalb entwickelt, weil andere Formen des Protests nicht dazu geführt haben, dass die Gesellschaft eine erfolgreiche Auseinandersetzung mit der Klimakrise gefunden hat.

Protestforscher: „Letzte Generation“ ist nicht „radikal“

Sie meinen, „Fridays for Future“ war nicht radikal genug?

Von einer Radikalisierung der Klimabewegung würde ich bei der „Letzten Generation“ nicht sprechen. Die Forderungen sind alles andere als radikal. Es geht der Bewegung ja nicht darum, die Demokratie infrage zu stellen. Vielmehr will sie die Regierung drängen, die Verpflichtungen, die sie sich selbst auferlegt hat, auch zu erfüllen.

Dabei wird den Aktivisten häufig genau das vorgeworfen: Dass sie mit ihren Blockaden die Politik erpressen und undemokratisch handeln würden.

Protest ist immer darauf ausgerichtet, Druck aufzubauen und eine gesellschaftliche Auseinandersetzung mit einem Problem zu forcieren. Als mit „Fridays for Future“ über eine Million Menschen auf der Straße protestierten, hat das auch eine Form des Drucks erzeugt. Am Anfang ist die Bewegung auch stark für den Schulstreik kritisiert worden – und dann später geradezu umarmt worden.

Der Soziologe Simon Teune arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FU Berlin. Er beschäftigt sich in seiner Arbeit mit Protesten und Bewegungen. © Quelle: Chris Grodotzki / jib collective

Es scheint, als wolle die „Letzte Generation“ von der Gesellschaft weniger umarmt werden, sondern sie vielmehr provozieren.

Die „Letzte Generation“ will eine Form des Protestes schaffen, an der man nicht vorbeikommt, sondern mit der man sich auseinandersetzen muss. Das liegt auch an dem Zeitdruck. Man kann eben nicht abwarten und zu einem späteren Zeitpunkt eine sinnvolle Klimapolitik machen. Dann ist es zu spät. Ich bin mir sicher, dass wir in fünf Jahren anders auf die „Letzte Generation“ blicken werden. Dieser Furor, mit dem gerade auf die „Letzte Generation“ geschaut wird, ist völlig übertrieben, wenn man sich die Art des Protests und das Konfliktniveau vergegenwärtigt.

Wie meinen Sie das?

Die Straßenblockaden sind im Umfang überschaubar und sie sind eine milde Protestform, wenn man sie ins Verhältnis dazu setzt, was auf dem Spiel steht. Sie sind weder auf Eskalation angelegt noch darauf, andere Menschen zu verletzen oder in Gefahr zu bringen. Da gab es in der Geschichte der Bundesrepublik ganz andere Auseinandersetzungen – die Kämpfe um Atomkraftwerke oder Hausbesetzungen in den 1980er und 1990er Jahren sind teilweise mit heftiger Gewalt ausgetragen worden.

Protestforscher: „Die „Letzte Generation“ hat ein Kommunikationsproblem“

Andere Bewegungen, wie beispielsweise die Anti-Atom-Proteste, haben auch Straßen blockiert und sich an Gleise gekettet. Der Zusammenhang des zivilen Ungehorsams und der Botschaft des Protests war damals ersichtlicher als jetzt bei der „Letzten Generation“.

Die „Letzte Generation“ hat ein Kommunikationsproblem. Das Problem ist, dass mehr Menschen über die Protestform reden, als darüber, was die Bewegung mit den Protesten vermitteln will – die Radikalität der Klimakrise. Das liegt auch daran, dass die Klimakrise nicht so leicht zu greifen ist, weil sie auf allen Gebieten gleichzeitig bearbeitet werden muss. Es geht nicht nur um Lebensmittelverschwendung, Braunkohle oder Verkehrspolitik, sondern um ein grundsätzliches Umdenken und ein klares Signal der Regierung.

Mann mit Hund attackiert Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation In Berlin haben sich Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Letzten Generation erneut auf Straßen geklebt. © Quelle: Reuters

Dieses Mal hat die „Letzte Generation“ einen unbefristeten Protest angekündigt. Sie wollen erst mit den Blockaden aufhören, wenn die Bundesregierung einen überzeugenden Klimaplan vorlegt oder einen Bürgerrat beauftragt. Halten Sie die Drohung für realistisch?

Ich glaube nicht, dass die „Letzte Generation“ genügend Ressourcen hat, um dieses Ultimatum aufrechtzuerhalten. Einen unbefristeten Protest werden sie nicht durchhalten können. Das kostet zu viel Kraft. Der Einsatz, sich an den Blockaden zu beteiligen, ist enorm.

Apokalyptische Szenarien, messianisches Auftreten – Der „Letzte Generation“ wird häufig vorgeworfen, wie eine Sekte aufzutreten. Was halten Sie von dem Vergleich?

Sekten schotten sich nach außen ab und werden von einer Heilsgewissheit zusammengeschweißt. Das sehe ich bei der „Letzten Generation“ beides nicht. Klar, es gibt eine hohe Verbundenheit zwischen den Aktivistinnen und Aktivisten untereinander und eine hohe Bereitschaft, sich mit allem, was man hat, in diese Bewegung einzubringen. Das liegt auch an den Risiken, die sie in Kauf nehmen. Vielen Aktivistinnen und Aktivisten drohen hohe Geld- und sogar Gefängnisstrafen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich überhöhen oder zu den Menschen predigen. Sie versuchen vor allem, die Gesellschaft zu überzeugen, noch eine Vollbremsung in der Klimapolitik hinzulegen, bevor es zu spät ist und drastischere Maßnahmen nötig sind, die dann weniger Wirkung entfalten können.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (MAZ).