Grundrechte-Report: Kritik an Umgang deutscher Behörden mit Klimaaktivisten

Letzte Generation blockiert Greifswalder Str. in Berlin Am 02.05.2023 blockierten 5 Aktivisten der sog. Letzten Generation die Greifswalder Str. an der Kreuzung Danziger Str. gegen 8 Uhr. Sie protestieren für ein 9â-Ticket, ein Tempolimit und für die Einfürhung eines Gesellschaftsats, der Lösungen erarbeiten soll, wie bis 2030 aus fossilen Brennstoffen ausgestiegen werden kann. On 02.05.2023, 5 activists of the so-called Last Generation blocked Greifswalder Str. at the intersection Danziger Str. around 8 o clock. They protest for a 9â ticket, a speed limit and for the introduction of a society council, which is to work out solutions, how to get out of fossil fuels until 2030. Berlin Berlin Deutschland Copyright: xJONASxGEHRINGx

© Quelle: IMAGO/aal.photo