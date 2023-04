﻿Das Klima wird rauer

Da stehen sie etwas hölzern am Straßenrand in Münster: fünf ältere Herrschaften in praktischer Funktionskleidung. Sie haben Schilder gemalt. „Wir stehen hinter euch!“, steht darauf. Und: „Jung & Alt gemeinsam“. Die Letzte Generation hat das Foto getwittert – nicht ohne Stolz. Seht her, so die Botschaft: Es sind nicht nur Jungrebellen, die beim Projekt Erdrettung auch radikale Mittel befürworten. „Wir begeistern immer größere Bevölkerungsteile“, behaupten die Aktivisten im Netz. „Wir sind viele.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nun ja. Begeisterung. Viele. In Münster sind es an diesem Montag exakt fünf ältere „Begeisterte“. Und auch die Reaktionen auf das rüstige Quintett fallen eher unbegeistert aus: Vom „grünen Volkssturm“ ist in Kommentaren die Rede, von „Ökofaschismus“ und dem „letzten Aufgebot“, das es nur in der Stadt wage, sich auf die Straße zu kleben: „Aufs Land trauen sie sich nicht. Da wartet die Mistgabel.“

Klima-Check Erhalten Sie den Newsletter mit den wichtigsten News und Hintergründen rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Der Zorn ist groß. Die Fronten sind verhärtet. Aber Gegenwind ist eingepreist. Das soll so sein. Darum geht es ja gerade: Aufmerksamkeit durch zivilen Ungehorsam. Chaos mit Ansage. Vom heutigen Mittwoch an will die Letzte Generation erneut „Berlin lahm legen“. Bis Anfang Mai sind Straßenblockaden geplant. Fridays for Future (FFF) organisiert parallel „Aktionstage zur Mobilitätswende“. Schon an den Vokabeln lassen sich kulturelle Stilunterschiede ablesen: „Mobilitätswende“ hier – „lahm legen“ dort. Die zu erwartende Wut der Automobilisten dient der Letzten Generation dabei als Legitimationsnachweis für die Dringlichkeit ihres Anliegens. Kritik perlt ab wie Brackwasser am Schwan. All das ist nicht neu. Neu ist, dass die Konfliktlinien im Klimakampf auch zwischen den Aktivistengruppen selbst verlaufen. Der Protest diversifiziert sich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

FFF und Letzte Generation: Die Bewegung ist in Bewegung

Gut viereinhalb Jahre nach Greta Thunbergs erstem Stockholmer Schulstreik ist die Bewegung in Bewegung. Es gärt und brodelt. Oder, um im Bild zu bleiben: Die Abgrenzungsreibung zwischen den Gruppen erzeugt Wärme, die Atmosphäre erhitzt sich. Fridays for Future etwa kritisierte zuletzt die Blockaden der Letzten Generation. Man fürchtet um den Ruf der ganzen Bewegung. „Die Klimakrise braucht gesamtgesellschaftliche Lösungen“, sagte Sprecherin Annika Rittmann. „Und die finden und erstreiten wir nur gemeinsam und nicht, indem wir Menschen im Alltag gegeneinander aufbringen“. Man sei zwar nicht „gespalten“, verfolge aber „unterschiedliche Strategien“. Das klang schon sehr nach Berliner Politblasendeutsch.

Letzte Generation kündigt umfangreiche Klimaproteste in Berlin an Die Klimaaktivisten und -aktivistinnen wollen ab Mittwoch zunächst im Regierungsviertel und dann im ganzen Stadtgebiet für mehr Klimaschutz demonstrieren. © Quelle: Reuters

Der Letzten Generation sind umgekehrt all die vernünftigen FFF-Bürgerkinder mit ihren bunten Plakaten zu brav und eventorientiert. Demos als lustiger Schülerspaß? Das bringe doch nichts. Das ist doch Wellnessaktivismus für Klassensprecher. Und dann ist da – neben Gruppierungen wie den kecken „Tyre Extinguishern“, die hobbymäßig die Luft aus SUV-Reifen lassen, oder den Radlerrebellen von „Critical Mass“ – noch die dritte bekanntere Gruppe Extinction Rebellion (XR). Ihre Mitglieder verstehen Protest als provokative Kunstform, als disruptiven Alltagsbruch mit „ironischen, bildstarken, performativen“ Aktionen, ähnlich wie beim Zentrum für Politische Schönheit oder bei der „Gruppe Peng!“. Die Frage ist: Was führt am Ende am ehesten zu echter Gesellschaftsveränderung – Kundgebungen, Krawallkunst oder Klebstoff und Kartoffelbrei?

Sicher dürfte sein, dass niemand, der Kreuzungen blockiert, Herzen erreicht. Selbst die grüne Bundestagsfraktion geißelt den „elitären und selbstgerechten Protest“ der Letzten Generation. Tatsächlich trägt die von apokalyptischen Angst befeuerte Gruppe Züge einer Endzeitsekte, deren Selbstherrlichkeit („Wir stehen auf der richtigen Seite der Geschichte“) nicht dazu taugt, am Ende den hiesigen Normalverbraucher zur Lebensveränderung zu motivieren. Der ist ohnehin dichter am Thema, als mancher Aktivist zur Kenntnis nimmt. Nahezu 80 Prozent der Deutschen sehen durch den Klimawandel die Lebensgrundlagen in Deutschland in Gefahr. Mehr als 90 Prozent wollen, dass „dringend Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen“ ergriffen werden. Dafür braucht es weder Klebstoff noch Kartoffelbrei.

Der Zorn der Autofahrer

Der Zorn der Autofahrer im Kleberstau richtet sich ja nicht vorrangig gegen die Unmöglichkeit des Fortkommens. Die Wut entsteht auf einer viel tieferen Ebene. Es ist der moralisierende Überlegenheitsgestus der Blockierer, der verärgert. Es ist das Gefühl, auf der Basis der monströsen Selbstermächtigung einer Kleinstgruppe außerhalb aller demokratischen Strukturen ungefragt in politische Sippenhaft genommen zu werden. Fremde Moralansprüche also überlagern die eigene Meinungsfreiheit. Das ist es, was provoziert. Damit sind die Protestierer noch lange keine Terroristen. Aber sie erreichen genau das Gegenteil ihrer hehren Absichten: Statt über Klimapolitik spricht das Land über Klimaprotest. Umfragen zeigen, was eine Mehrheit denkt: Sich moralisch überlegen zu fühlen, legitimiert keinen Gesetzesbruch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gewiss ist Ungeduld eine Tugend, wenn es um die Erde geht. „Wir können die Welt nicht retten, indem wir uns an die Spielregeln halten“, hat auch Thunberg mal gesagt. Da schimpfte die Generation „Sitz still und iss auf!“ noch lauthals über die Schulschwänzer. Aber während Fridays for Future immer eine offene, niedrigschwellige, positivistische Bewegung ist, sind die Letzte Generation und Extinction Rebellion eher „closed shops“ – ideologisch gefestigte Zirkel, in denen man Methodenkritik als reaktionäre bürgerliche Abwehrreflexe diskreditiert. Wer sich hier einbringen will, muss weltanschauliche Grundfestigkeit nachweisen.

So übergriffig die Mittel, so putzig und kleinteilig sind dabei die Forderungen: Die Letzte Generation will Tempo 100 auf deutschen Autobahnen, ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket und einen Gesellschaftsrat zu Klimafragen. Das ist atemberaubend banal im Vergleich zu den pathetischen Weltenbrandprognosen, die man sonst von der Gruppe hört. Viel smarter dagegen die Konzepte von FFF zum Klimaschutz. Verkürzt könnte man sagen: Die Letzte Generation hat Angst, die „Fridays“ haben eine Idee. Deren größtes Problem war nicht Wut oder Ignoranz, sondern Corona: Zwei Jahre ohne sichtbare Massendemos – da war es hart, die brennende Fackel hoch zu halten.

Luisa Neubauer. © Quelle: IMAGO/Jochen Eckel

Die Geschichte hat gezeigt, dass gesellschaftspolitische Bewegungen meist schnell radikalere Abspaltungen gebären, denen die Ursprungsmethoden nicht mehr rigoros genug sind. Noch jede jüngere Generation hat sich die Schaffung einer anderen Welt auf die Fahnen geschrieben. Es ist das Privileg der Jugend, „dagegen“ zu sein, Verkrustungen aufzubrechen, utopisch Klingendes zu fordern. Fast immer kam es dabei zu Streit über die Mittel. Die Radikalisierung sei auch diesmal erwartbar gewesen, sagte der Mannheimer Protestforscher Philipp Gassert dem SWR. Die mediale Präsenz steht dabei in keinem Verhältnis zur Mannschaftsstärke: Nur gut 1000 Menschen sollen der Letzten Generation angehören. Da erfordert es Chuzpe, sich „Generation“ zu nennen. Das freilich war schon bei den „68ern“ ähnlich: Weniger als ein Prozent der Jüngeren fühlte sich damals tatsächlich der heterogenen Bewegung zugehörig. Trotzdem wurden ihre Galionsfiguren Medienstars. Und je mehr später die Verklärung zunahm, desto mehr Menschen, die Jimi Hendrix nie gehört hatten, waren im Rückblick auch irgendwie „68er“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Unterschied zwischen 68 und den Klimaprotesten

„Das ist der signifikante Unterschied: Im Gegensatz zur vordergründigen Rebellion der 1968er setzt diese Generation Haltung in Handlung um, startet Projekte, stellt konkrete Forderungen“, schreibt der Wirtschaftsphilosoph Anders Indset auch mit Blick auf Fridays for Future. Die Letzte Generation ähnelt im Vergleich emotional eher den alten Kämpfen von damals: antipragmatisch, krawallig und sehr sendungsbewusst.

Nach den Gesetzen der Aufmerksamkeitsökonomie hat die Letzte Generation ja ihr Ziel erreicht: Nur gut zwei Jahre nach ihrer Gründung hat sie es in der medialen Darstellung vom Splittergrüppchen zum Stachel im Fleisch der Bundesrepublik gebracht. Aber Aufmerksamkeit allein ist wertlos, wenn sie nicht in Handeln mündet. Ihr eigentliches Ziel – die Politik zum schnelleren Agieren zu bewegen – liegt in weiter Ferne. Denn auch Politiker sind nicht frei von Trotz. Es ist auch dieser Mechanismus, der der Konkurrenz von FFF Sorgen bereitet: Am Ende könnten alle Klimaaktivisten im großen Topf „radikale Spalter“ landen, ohne dass etwas passiert. Es nützt ja nichts, sich über die Köpfe von Millionen hinweg im Recht zu fühlen. Das ist gut fürs eigene Gewissen, aber nicht besser fürs Klima.

Mit wachsender Bekanntheit geht zwangsläufig Skepsis einher. Und Häme. Und Hass. Es ist ein Gesetz des öffentlichen Wirkens. Irgendwann nervte sogar Knut, der Eisbär. Es sind aber, das zeigen Studien, eben nicht die Jüngeren, die die Letzte Generation feiern, und die die Älteren, die ihre Mittel ablehnen. Es gibt in keiner Altersgruppe mehrheitlich Verständnis für die Klebeproteste.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Jugend, die sich da aktuell neu sortiert, ist in der Breite eher pragmatisch ausgerichtet. Ihr geht es weder um Barrikadenkämpfe noch um den alten Geist der Sonnenblume. Sie will weder Idyllen noch Revolutionen – sie will Lösungen. Genauer: Sie will, dass die Lösungen, zu denen sich nicht zuletzt der Deutsche Bundestag längst verpflichtet hat, endlich umgesetzt werden. Die Flucht ihrer Eltern in urbane grüne Oasen mit Lastenfahrrad und Rohkost lehnt sie genauso ab wie das Chaos, das die Blockierer erzeugen.

Und was nun? Präventivhaft für die von Populisten herbeibeschworene „Klima-RAF“ (Alexander Dobrindt, CSU)? Strafverschärfung? Der niedersächsische Verfassungsschutzpräsident Dirk Pejril hält den RAF-Vergleich für „abwegig“. Weder die Klimaschutzbewegung im Allgemeinen noch einzelne Gruppierungen stellten derzeit „ein Beobachtungsobjekt dar“, sagt er. Mehr noch: „Wenn man auf die Opfer des RAF-Terrors seinerzeit schaut, ist ein solcher Vergleich schwer zu ertragen, weil das den Opfern nicht gerecht wird.“ Auch die renommierte Göttinger Kriminologin Katrin Höffler warnt in einem Blogeintrag vor Grundrechtseinschränkungen für Klimaschützer. Das erhöhe nur die Motivation in der „Sympathisantenkohorte“ und könne „den Handlungsdruck in den Reaktionsmustern erhöhen“. Mit anderen Worten: Die Sache könnte eskalieren.

FFF könnte vom „Effekt der radikalen Flanke“ profitieren

Gesünder wäre es wohl, auf Seiten der Verantwortlichen den Richtigen zuzuhören. Man hört das nicht gerne in radikaleren Soziotopen, aber: „Gemäßigtere Bewegungen wirken eher auf die Politik ein“, sagt Gassert. Freundlich sein hilft. Sogar, wenn es um den Erhalt des Planeten geht. Welche der drei bekanntesten Klimakämpfergruppen am Ende als Sieger aus dem Wettbewerb um die Herzen der breiten Masse hervorgeht, ist offen. Viel spricht aber für Fridays for Future. Denn je extremer die Einen, desto seriöser erscheinen plötzlich die Anderen.

In der Soziologie spricht man vom „Effekt der radikalen Flanke“: Moderatere Gruppen profitieren von den Provokationen umstrittener Ableger, weil ihre eigenen Ziele und Methoden im Vergleich plötzlich sinnvoller und machbarer erscheinen. Schule schwänzen? Harmlos und irgendwie auch sympathisch im Vergleich zu Straßenblockaden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Botschaft ist dabei die selbe. Und sie wird ja nicht weniger richtig, nur weil Einzelne bei den Protestmitteln übertreiben. Sie lautet: Ihr bringt uns um unsere Zukunft. Kümmert euch gefälligst. Punkt.