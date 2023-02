Klimaschutz: Bundeswehr rechnet mit Milliardeninvestitionen

„Arbeiten an der Erfüllung dieses Wunsches“

„Arbeiten an der Erfüllung dieses Wunsches“

„Arbeiten an der Erfüllung dieses Wunsches“ „Arbeiten an der Erfüllung dieses Wunsches“

Slowakei will der Ukraine MiG-29-Kampfflugzeuge liefern

Die Slowakei will der Ukraine MiG-29-Kampfflugzeuge liefern. Ministerpräsident Eduard Heger sagte am Donnerstag zu, „an der Erfüllung dieses Wunsches zu arbeiten“. Allerdings knüpft er eine Lieferung an Absprachen mit europäischen Partnern.