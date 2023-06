Die doppelte Prüfung des Westens

In Paris ging soeben eine wunderbare Konferenz zu Ende. Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 80 Staaten entwarfen zwei Tage lang eine Vision für eine rundum bessere Welt.

Der „Gipfel für einen neuen globalen Finanzpakt“ fordert eine historische Neuausrichtung der Geldströme. Steuern, Investitionen und Kredite sollen sich künftig an der Klimakrise orientieren. So sollen arme Länder, die mit Klimakatastrophen und Schuldenkrisen zugleich ringen, Zugang zu neuem Kapital erhalten. Anders nämlich, wurde in Paris argumentiert, sei deren allseits gewünschter Übergang zu einer grünen Wirtschaft nicht finanzierbar.

Muss der Westen seine Prioritäten neu sortieren?

Eine Treiberin des Umdenkens ist Mia Mottley, Premierministerin von Barbados. Sie ist Sozialdemokratin und kennt zugleich, als Absolventin der London School of Economics, die Vokabeln der Finanzwelt. Zu ihren Verbündeten gehört der indischstämmige US-Amerikaner Ajay Banga, Präsident der Weltbank.

Die gute Nachricht aus Paris lautet: Mottleys Bridgetown-Initiative, benannt nach der Hauptstadt von Barbados, findet wachsende Zustimmung, auch im globalen Norden. Joe Bidens Klimasondergesandter John Kerry ist mit im Boot, ebenso Kristalina Georgieva, Chefin des Internationalen Währungsfonds, sowie EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

Die schlechte Nachricht hat weniger mit der Pariser Konferenz als solcher zu tun als mit der hässlichen Welt drumherum. Der von Russland begonnene schlimmste Krieg in Europa seit 1945 wirft die Frage auf, ob der Westen nicht seine Prioritäten vorläufig neu sortieren muss.

Die möglichen Retter der Welt und ihre möglichen Vernichter sind derzeit gleichermaßen fleißig. Die makabre Diskrepanz wurde deutlich, als die Gipfelgäste in Paris diese Woche auf erschreckende Nachrichten aus der Ukraine blickten: Danach soll Moskau den russischen Truppen den Befehl gegeben haben, das Kühlsystem im ukrainischen AKW Saporischschja zu verminen.

Es droht ein Versagen auf beiden Feldern

Was nützen alle noch so gut gemeinten Pläne für langfristigen Klimaschutz und mehr globale Kooperation, wenn uns die Welt kurzfristig um die Ohren fliegt? Die Organisation Letzte Generation hätte dann ihren Namen zwar passend gewählt, aber aus anderen Gründen, als sie dachte.

Klima und Kreml bedeuten für den Westen eine doppelte Prüfung. Wenn EU und USA sich nicht intelligent sortieren, droht ihnen im schlimmsten Fall ein Versagen auf beiden Feldern. Langfristig ist und bleibt der Klimaschutz eine zentrale Überlebensfrage. Vorrangig ist aber, einfach wegen der dramatischen Dringlichkeit, die Zurückweisung der unerhörten Aggression Russlands.

Jene, die entweder nur auf dieses oder auf jenes Thema starren, verkennen: Alles ist mit allem verbunden, im Guten wie im Schlechten. Ein Sieg Wladimir Putins in Europa würde alles zunichtemachen: Frieden, Freiheit – aber auch jede Aussicht auf Umweltschutz. Aktuell freut sich Putin gerade über das Schmelzen der Gletscher in der Arktis, weil ihm dies die Möglichkeit eröffnet, in der Region noch mehr Öl und Gas zu fördern.

Profitieren würde von einer Niederlage des Westens im Ukraine-Konflikt auch Putins diktatorischer Freund Xi Jinping. Der rät Europäern und Amerikanern, doch bitte schon mal voranzugehen in Richtung Kohlendioxidneutralität bis 2050. China werde dann im Jahr 2060 folgen. Ist das ein Trick? Derzeit lässt Xi in China zwei neue Kohlekraftwerke pro Woche bauen – nicht etwa pro Monat oder pro Jahr. Über diese auf den ersten Blick unfassbare Entwicklung weisen Klimaforschende vom Centre for Research on Energy and Clean Air in Helsinki hin.

Effektiver, regelbasierter Klimaschutz setzt echten weltweiten Kooperationswillen voraus, verbunden mit Transparenz und einer Bindung der Regierungen ans Recht. Die bessere Welt, wie sie der Pariser Gipfel mit guten Gründen fordert, wird es nur geben, wenn der Westen seine doppelte Prüfung besteht.