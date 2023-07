„Wir sind bereit“: Katholische Kirche will mehr Klimaschutz

Berlin. Die katholische Kirche hat einen eindringlichen Appell zu mehr Klimaschutz an die Politik gerichtet. Das Papier unter dem Titel „Wir sind bereit“ unterzeichneten bereits über 80 Entscheidungsträger – darunter prominente Kirchen-, Ordens- und Verbändevertreter. Sie fordern unter anderem, „endlich die Klimaschutzbremse“ zu lockern.

Der Appell auf „wirsindbereit.net“ wendet sich an die Bundes- und Landesregierungen in Deutschland. Zu den Unterzeichnern gehören Georg Bätzing, Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, der umstrittene Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki sowie Umweltbischof Rolf Lohmann. Die Kirchenvertreter sehen die Welt am „Scheideweg“. „Verstoßen wir weiter gegen die planetaren Grenzen, nützen wir weiter fossile Energien, versuchen wir weiter, Sachauseinandersetzungen mit Populismus und Ablenkung zu lösen? Oder stellen wir die Wahrheit von Problemursachen, die Umsetzung von Lösungen in das Zentrum unserer Auseinandersetzung?“, heißt es.

Die Würdenträger betonen, sie seien selbst zu mehr Engagement gegen den Klimawandel bereit. Gleichzeitig gebe es aber „zu viele hemmende Rahmenbedingungen und Unklarheiten, die einen effektiven Klimaschutz massiv ausbremsen“.

Sorge um 1,5-Grad-Grenze

„Eine Politik, die unvermindert handelt, als ob die Klimakatastrophe nicht längst begonnen hätte und nicht schon jetzt jährlich Tausende an Toten durch Hitze, Dürren oder Überschwemmungen sowie volkswirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe erzeugt, suggeriert der Bevölkerung, die Lage sei keinesfalls so ernst, wie die Wissenschaft anmahnt,“ heißt es weiter. Dadurch werde Veränderungsbereitschaft geschmälert sowie Populismus, Angst, Hass und Aggression gefördert. „Sorgen Sie dafür, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Klimakatastrophe im Zentrum der Debatte stehen. Wir schaffen es nicht mehr, die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten.“ Jedes Zehntel Grad an Begrenzung müsse erkämpft werden.

Der Text warnt, dass die gesellschaftspolitische Debatte der letzten Wochen in „eine völlig falsche Richtung“ gehe.

Konkret fordern die Unterzeichner eine Sanierungsoffensive von Gebäuden, eine Beschleunigung der Mobilitäts-, Agrar- und Ernährungswende sowie eine stärkere Berücksichtigung von sozialer Gerechtigkeit bei der Transformation zur Klimaneutralität. Die Wärmewende müsse verbindlich unterstützt, Gesetzesinitiativen müssten „unverzüglich“ umgesetzt werden. „Die Transformation zur Klimaneutralität muss ebenso soziale Gerechtigkeit befördern“, so die Forderungen.

Die Unterzeichner betonen, dass sie bereit seien, die Wende zur Klimaneutralität zu vollziehen und „zum schnellstmöglichen Zeitpunkt“ frei von fossilen Energieträgern zu werden. „Daran arbeiten wir bereits intensiv. Um dies effektiv umsetzen zu können, brauchen wir verlässliche finanzielle und rechtliche Rahmenbedingungen. Und wir wissen: Auch in der Wirtschaft wartet man auf diese Klarheit und Planungssicherheit. Wir haben keine Zeit mehr für destruktive Rückzugsgefechte, die lediglich das fossile Zeitalter verlängern.“

Zuletzt war die Abstimmung über den Entwurf des umstrittenen Heizungsgesetzes im Bundestag in letzter Minute vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden. Das Gesetz führt seit Wochen zu heftigen politischen Debatten.

RND/ag