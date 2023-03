„Die Aufgaben sind groß“: Habeck sieht Fortschritte beim klimafreundlichen Umbau

Berlin. Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck sieht Fortschritte beim klimafreundlichen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft. „Natürlich ist noch sehr viel zu tun, die Aufgaben sind groß“, erklärte der Grünen-Politiker in einer am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Mitteilung. „Aber wir stehen trotz allem am Beginn einer gesellschaftlichen Dynamik. Der Einstieg in die Erneuerung ist geschafft.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Habeck legt Plan für erneuerbare Energien vor

Habecks Ministerium veröffentlichte einen „Werkstattplan“, der eine Bilanz der bisherigen Anstrengungen etwa zum stärkeren Ausbau der erneuerbaren Energien zieht und einen Ausblick auf weitere Vorhaben bietet. Laut dem Konzept („Wohlstand klimaneutral erneuern“) sollen bei einem Windgipfel am 22. März Eckpunkte für eine Wind-an-Land-Strategie vorgelegt werden, in der es unter anderem um bessere Finanzierungsbedingungen für Windräder und Vorschläge zur raschen Bereitstellung von mehr Flächen geht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit einer „Kraftwerksstrategie“ will Habeck bis zum Sommer darlegen, wie der Zubau und die Modernisierung von Leistung in Kraftwerken in einem Umfang von 17 bis 25 Gigawatt bis 2030 zu stemmen sein soll. Die Kraftwerke sollen klimafreundlicheren Wasserstoff nutzen können.

RND/dpa