﻿Beim Streit um die Klimastiftung MV macht Philipp Amthor keine gute Figur

Berlin/Schwerin. Viel Neues gab es am Mittwoch bei der Aktuellen Stunde im Bundestag zur Klimastiftung MV nicht zu hören. Der von der CDU initiierte Schlagabtausch geriet für die Union allerdings zum Eigentor – vor allem für Redner Philipp Amthor aus Mecklenburg-Vorpommern.

Nicht nur die Vertreter der SPD, sondern auch anderer Parteien kritisierten dessen Rolle bei der vermeintlichen Aufklärung als unglaubwürdig. Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern und auch Amthor persönlich hätten die Fertigstellung der Pipeline Nord Stream 2 befürwortet und auch keine Einwände gegen die Einrichtung der Stiftung gehabt, hieß es.

SPD: CDU macht politische Show auf dem Rücken von MV

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Erik von Malottki aus Vorpommern sagte, die Lobeshymnen der CDU für Nord Stream 2 könnten „ein kleines Buch“ füllen. „Und ganz vorne dabei war mein Kollege Philipp Amthor. Der gleiche Kollege, der für Unternehmen die Türen im politischen Berlin geöffnet hat und dafür ordentlich abkassieren wollte, gibt sich hier als moralische Instanz.“

Malottki spielte damit auf Amthors umstrittene Lobbyarbeit für ein US-IT-Unternehmen an, von dem er Aktienoptionen im Wert von 250.000 Dollar gehalten hatte.

Philipp Amthor (CDU) rückte bei der Aktuellen Stunde im Bundestag in den Fokus. © Quelle: Julian Weber/dpa

Auch AfD und Linke kritisieren CDU

Auch der AfD-Abgeordnete Leif-Erik Holm griff zunächst die CDU an: „Ich bin etwas überrascht, dass die Union hier initiativ geworden ist, denn Sie waren ja dabei: Die CDU im Landtag hat der Stiftungsgründung zugestimmt.“ Von der SPD forderte Holm vor allem Aufklärung der Vorgänge um die Steuerakte der Stiftung.

Der Linken-Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch, der aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, sagte: „Diese Aktuelle Stunde ist ein ziemlich durchschaubarer Versuch der Union, eine Landesregierung, ein Bundesland und eine Ministerpräsidentin zu beschädigen.“ Alle in MV hätten die Fertigstellung von Nord Stream 2 gewollt.

Es habe von der CDU keine Einsprüche gegen die angeblich dubiose Klimastiftung gegeben, so Bartsch. Dubios sei dagegen das Verhalten von Philipp Amthor gewesen: „Er hat sein politisches Mandat für private Interessen missbraucht. “

Amthor: Vorgänge in Schwerin erinnern an „Tatort“

Amthor verglich dann in seiner Rede die Vorgänge in Schwerin mit einem „Tatort“-Krimi. „Und die handelnden Akteure sind alle noch im Amt.“ Es sei daher völlig berechtigt, diese Vorgänge im Parlament zu debattieren. Er bedauere, dass diese Vorgänge das Land Mecklenburg-Vorpommern in Misskredit gebracht hätten. „Und das liegt nicht daran, dass die Union das hier thematisiert, sondern am Verhalten der SPD.“

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Ostsee-Zeitung“.