Neue Proteste von Fridays for Future: Die Klimaschutzbewegung ist am toten Punkt

Vor dem Brandenburger Tor zeigten sich die Klimaschützer von Fridays for Future am Freitag von ihrer gewohnt sympathischen Seite. Überwiegend junge Menschen protestierten angesichts der Bedrohung auf fast schon rührend friedliche Weise – in Berlin, doch bei Weitem nicht nur dort. Die bunten Bilder unter Sonnenschein können freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Klimaschutzbewegung an einem toten Punkt angelangt ist. Der Slogan von Fridays for Future lautet: „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!“ Vielen Leuten ist das nur relativ egal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die klimatische Entwicklung folgt den Vorhersagen der Wissenschaftler. Der Globus heizt sich mit beinahe mathematischer Gnadenlosigkeit auf. Dabei stehen die Ozeane besonders im Fokus. Sie erreichen bisweilen Badewannentemperatur. Dadurch verdunstet immer mehr Wasser und regnet über Land in immer größeren Mengen ab.

24.000 Menschen demonstrieren in Berlin für Klimagerechtigkeit Fridays for Future: Teilnehmende erzählen, warum der Protest für sie wichtig ist. © Quelle: RND

Dürre und Überschwemmungen

Libyen ist ein krasser Fall. Doch ähnliche Ereignisse gab es in diesem Sommer unter anderem in Bulgarien, Griechenland, Japan, der Schweiz, Slowenien und Spanien sowie schließlich in der Türkei. Fest steht auch: Es wird schlimmer werden, jedes Jahr. Wir werden zwischen Dürre und Überschwemmungen pendeln, zwischen zu wenig und zu viel Wasser. Da hilft kein Beten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trotzdem schwindet die Popularität der Klimaschutzaktivisten. Dies hat mit der radikalen Letzten Generation zu tun, aber nicht nur. Die Mehrheit der Bevölkerung ist für Klimaschutz – solange sie nicht wie mit dem Gebäudeenergiegesetz konkret werden soll. Die Politik spiegelt dies wider.

So erstarken Parteien, die den Klimawandel entweder leugnen oder wirksamen Klimaschutz als unnötig betrachten: allen voran die AfD, gefolgt von den Freien Wählern und Sahra Wagenknecht, die offenbar eine neue Partei gründen will. Die bürgerlichen Parteien geben dem Klimapopulismus in Teilen nach. Mittlerweile gehen sogar die Grünen in die Knie. Angeschlagen vom Heizungsstreit haben sie im Entwurf des Europawahlprogramms die Sicherung des Wohlstandes zur ersten Priorität erhoben. Das ist ein Offenbarungseid.

Man müsse die Menschen „mitnehmen“, heißt es unisono. Als müssten sie zu ihrer Rettung erst noch überredet werden. Und als drängte nicht die Zeit. Die Gleichung – je sichtbarer der Klimawandel, desto populärer der Klimaschutz – geht nicht auf. Es ist umgekehrt. Je sichtbarer der Klimawandel, desto mehr Leute verfahren nach dem Motto „Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Flug auf die Malediven buchen“.

Klima-Check Erhalten Sie die wichtigsten News und Hintergründe rund um den Klimawandel – jeden Freitag neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Andere existenzielle Sorgen

So entsteht eine stille Übereinkunft. Bürger wollen mit Recht nicht überfordert werden, weil sie andere existenzielle Sorgen haben wie steigende Preise – oder zu Unrecht, weil sie ihren Zweit- und Drittwagen als Verdienst betrachten. Die Politik gehorcht dem. Das Ergebnis ist entsprechend. So hat ein von der Bundesregierung selbst eingesetzter Expertenrat kürzlich festgestellt, dass Deutschland seine Klimaziele mit der aktuellen Politik bei Weitem nicht erreichen wird. Es ist fraglich, ob Parteien, die stets auf die jeweils nächste Wahl fixiert sind, sie überhaupt erreichen können. Die Demokratie war in der Bundesrepublik ja deshalb so stabil, weil sie Wohlstand garantierte. Das ist vorüber.

Wo Klimaschützer wie jene von Fridays for Future da noch ansetzen können, ist eine offene Frage. Eine gespaltene Gesellschaft wird den Klimawandel nicht bewältigen können, gewiss. Zur Wahrheit gehört jedoch ebenso: Nichts wird unser Leben so radikal verändern wie eben dieser. Und je verbissener wir unseren Wohlstand verteidigen, desto sicherer werden wir ihn verlieren.