Klimaticket statt Dienstwagen: Greenpeace demonstriert vor FDP-Zentrale in Berlin

Russische Popdiva Alla Pugatschowa kritisiert Krieg in Ukraine scharf

Kriegskritik ist zwar in Russland verboten, die russische Popsängerin Alla Pugatschowa hat die russische Invasion am Sonntag dennoch öffentlich angegriffen. Pugatschowa befürworte ein „Ende des Sterbens unserer Jungs für illusorische Ziele“, so die Pop-Ikone am Wochenende.