Studie: Erderwärmung könnte deutsche Wirtschaft Hunderte Milliarden Euro kosten

Schiffe passieren bei niedrigem Wasserstand die Sandbank am Jungfrauengrund am Mittelrhein (Luftaufnahme mit Drohne). Derzeit führt der Rhein für die Jahreszeit untypisches Niedrigwasser. (Symbolbild)

Die Erderwärmung infolge des Klimawandels könnte die deutsche Wirtschaft teuer zustehen kommen. Laut einer Studie des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS) und der Prognos AG beliefen sich die Kosten zwischen 2022 und 2050 je nach Ausmaß der Erderwärmung und daraus folgender Wetterextreme auf 280 bis 900 Milliarden Euro. Über die Untersuchung berichtete zuerst das Düsseldorfer „Handelsblatt“.

Die Folgen, die demnach für einzelne Wirtschaftszweige in Deutschland auftreten können, sind vielschichtig. So sprechen die Autoren von einer möglichen „dauerhaften Schwächung der Volkswirtschaft“, indem Extremwetter Schäden an Industrieanlagen, Fabriken und Gebäuden hervorriefen. Auch Produktionsausfälle könnten eine Folge dessen sein. Paradox: Müssten beschädigte Gebäude instandgesetzt werden, würde das zumindest im Baugewerbe zu einem „Impuls in die Wirtschaft“ führen, zitiert die Zeitung aus der Studie. Nicht zuletzt seien aber auch die Belegschaften von Unternehmen sowie die Logistik betroffen. Hitze- und Dürreperioden könnten weniger Produktivität und mehr Probleme bei der Versorgung mit Rohstoffen herbeiführen.

Auswirkungen des Klimawandels in anderen Ländern belastet Handel mit Deutschland

Damit ist direkt ein weiterer Wirtschaftszweig betroffen: der Handel. Hier ist Deutschland vorrangig von anderen Ländern abhängig, wenn es darum geht, sich mit für die Industrie wichtigen Rohstoffen zu versorgen. Gerade Länder wie Brasilien, Vietnam, Indien, Südafrika und Thailand seien aber besonders stark von den Folgen des Klimawandels betroffen, heißt es demnach in der Studie. Diese Länder lieferten wichtige Waren in den Sektoren landwirtschaftliche Produkte, Erze, Nahrungs- und Futtermittel, Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse und Zulieferungen für die Fahrzeug- und Maschinenindustrie.

Schon im vergangenen Sommer hatte die Binnenschifffahrt in Deutschland mit einer längeren Dürreperiode zu kämpfen, Wasserstände sanken teils dramatisch. Insbesondere ab etwa 2050 könnten solche Phänomene „häufiger und intensiver werden“, schreibt das „Handelsblatt“. So könnten weniger Waren transportiert werden, wodurch die Kosten steigen würden. Der Transport vieler Güter würde sich wohl auf die Straße, Schiene oder in die Luft verlegen.

Ampelkoalition will mit Klimaanpassungsgesetz gegensteuern

Dramatische Folgen hätte die Erderwärmung laut der Studie außerdem in der Land- und Forstwirtschaft. Hier wäre Deutschland wiederum vor allem von anderen Ländern abhängig. Die klimawandelbedingten Kosten für die deutsche Landwirtschaft wären laut der Studie „eher durch Entwicklungen auf den Weltmärkten bestimmt“. Ernteausfälle, ein Rückgang der weltweit nutzbaren Waldflächen sowie Preisentwicklungen bei Einfuhren, Produktion und Landflächen trieben dabei die durch den Klimawandel verursachten Kosten in die Höhe.

Verhindern lassen sich die Folgen der Klimakrise zwar nicht mehr, aber sie lassen sich durch Anpassungsmaßnahmen eindämmen, erklären die Autoren. Und die Ampel-Koalition hat das Problem offenbar erkannt: „Jeder in den Klimaschutz investierte Euro verringert die volkswirtschaftlichen Kosten, die durch Extremwetterereignisse künftig entstehen können“, zitiert das „Handelsblatt“ Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Wenzel (Grüne). Auch die Umweltstaatssekretärin Christiane Rohleder (Grüne) meint demnach: „Die Folgen der Klimakrise beeinträchtigen den Wohlstand in Deutschland erheblich.“ Die Bundesregierung will mit einem „Klimaanpassungsgesetz“ gegen die finanziellen Auswirkungen des Klimawandels ansteuern.

RND/sic