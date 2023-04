Die Hoffnung stirbt zuletzt

Es gibt so viele Kriege und Konflikte im Ausland und Krisen und Klimawandel auch im Inland. Die Welt wirkt furchtbar. Und trotzdem gibt es immer einen Plan B. Gerade in Deutschland, kommentiert Kristina Dunz.

Kummer und Leid, wohin man schaut. Krieg und Konflikte im Ausland. Krisen und Klimawandel auch im Inland. Kaum ein Tag, der wirklich sorgenfrei wäre. Manchmal wirkt die Welt einfach ziemlich furchtbar. Bei den Ostermärschen werden Bürgerinnen und Bürger offen über ihre Sorgen sprechen und für Frieden demonstrieren. Aber es wird nichts daran ändern, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine noch viele Tote fordern wird, die Erde sich weiter dramatisch erwärmt, 800 Millionen Menschen hungern und mehr als 100 Millionen auf der Flucht sind. Und doch gibt es Grund zur Hoffnung. Vor allem auch in Deutschland. Es gibt immer einen anderen Weg, immer einen Plan B.

Viele Menschen haben Angst bekommen, ob sie den Klimawandel bewältigen werden. Alte, weil sie nicht wissen, wie sie eine Sanierung ihrer Wohnung noch bezahlen können – nachdem sie es vielleicht in 40 Jahren so fleißig wie mühselig zu ein wenig Wohlstand gebracht haben, der die finanziellen Einbußen in der Rente ausgleichen sollte. Junge, weil sie nicht wissen, wie die Erde in 40 Jahren überhaupt bewohnbar sein wird. Wohlstand könnte dann bedeuten: Hauptsache, sauberes Wasser, Wärme im Winter, Schutz vor Hitze und Überschwemmungen.

Eltern und Großeltern wollen ihren Kindern und Enkeln aber doch keinen Scherbenhaufen hinterlassen, und die junge Generation will der alten nichts wegnehmen. Sie müssen und können sich aber gemeinsam um einen Ausgleich der Interessen bemühen, Verständnis füreinander und mehr Nachsicht miteinander entwickeln. Zusammenhalt nennt man das, was gerade in diesem Land möglich ist, weil alle Voraussetzungen dafür gegeben sind: Bildung, Arbeit, Milliarden an Steuereinnahmen.

Appell an die Bundesregierung

Die Bundesregierung muss dafür zu dem zurückkehren, was sie im Koalitionsvertrag versprochen hat: mehr Fortschritt wagen. Was vor allem bedeuten sollte, dass sie mutiger vorangeht und mit der Zankerei aufhört. Es verunsichert, es nervt und es vergiftet die Stimmung, wenn sich die Koalitions­­parteien tagelang absichtlich missverstehen, um die eigene Klientel zu bedienen. So darf es doch etwa bei der Kinder­grundsicherung überhaupt keinen Zweifel geben, dass der Staat selbstverständlich und endlich dafür sorgen wird, fast drei Millionen Kinder vor Armut zu bewahren.

Russlands Krieg gegen die Ukraine überlagert oft den nötigen Blick auf Probleme im Inland und andere Krisenregionen im Ausland. In Syrien tobt seit 2011 ein Bürgerkrieg, Äthiopien erholt sich nur sehr langsam von dem brutalen Krieg in Tigray im Norden, wo 380.000 Zivilisten und Zivilistinnen ermordet und 120.000 Frauen bestialisch vergewaltigt wurden, im Jemen geht das Töten weiter, und das vom Westen im Stich gelassene Afghanistan steht durch die Taliban am Abgrund.

Und doch muss sich Europa jetzt auf Russland konzentrieren, um die eigene Freiheit zu wahren – und zugleich dringend Lehren daraus für den Umgang mit China ziehen. Die wirtschaftliche Abhängigkeit Deutschlands und anderer europäischer Staaten vom autokratischen Reich der Mitte ist als Problem längst erkannt. Nur handeln Wirtschaft und Politik nicht konsequent danach. In Zukunft wird aber niemand mehr sagen können, er oder sie habe es nicht besser gewusst. So wie mit Russland.

Trotzdem muss jeder noch so brüchige Strohhalm zum Frieden für die Ukraine ergriffen werden. Und wenn es am Ende Chinas Staatschef Xi Jinping ist, der seinen politischen Verbündeten Wladimir Putin dazu bringen könnte, das Morden sein zu lassen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wünscht sich ein Gespräch mit Xi. Der ist derzeit wohl der Einzige, der Druck auf Putin machen könnte. Ostern bedeutet Auferstehung, Sieg des Lebens über den Tod. Die Hoffnung stirbt zuletzt.