Klingbeil warnt vor Normalisierung rechten Gedankenguts

Nur an EU-Staaten, die Ukraine und Nato-Mitglieder?

Hofreiter fordert Rüstungsexportstopp für Diktaturen

An welche Länder sollte Deutschland Rüstungsgüter exportieren? Grünen-Politiker Anton Hofreiter hat dazu eine klare Meinung. Wenn es nach ihm ginge, sollten entsprechende Lieferungen an EU-Staaten, Nato-Mitglieder und die Ukraine erfolgen. Keineswegs aber an Diktaturen.