﻿Klinikchef und Kanzlerbruder: „Wir haben keine fünf Jahre Zeit mehr“

Berlin. Jens Scholz ist Vorstandschef des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein und erster Vorsitzender des Verbands der Universitätsklinika Deutschlands. Er ist der jüngere Bruder von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Herr Scholz, stimmt die Behauptung von Gesundheitsminister Lauterbach, wonach derzeit wirtschaftliche Erwägungen bei einer Klinikbehandlung wichtiger sind als medizinische Gründe?

Für die Universitätsklinika kann ich das beurteilen und dort gilt das ausdrücklich nicht. Hier wird jeder so versorgt, wie es medizinisch erforderlich ist. Wir wenden die neusten Behandlungsmethoden an, obwohl sie teilweise noch gar nicht von den Kassen bezahlt werden. Wir kümmern uns um Patientinnen und Patienten, die andere Krankenhäuser aus Kostengründen an uns abschieben. Und wir führen klinische Studien durch, um die Versorgung für alle weiter zu verbessern. Wenn allein die Ökonomie im Vordergrund stünde, würden wir das alles nicht tun.

Warum sind aus Ihrer Sicht die Fallpauschalen problematisch?

Grundsätzlich sind die Fallpauschalen ein guter Ansatz, denn sie schaffen unter anderem Transparenz. Kein Land der Erde hat dieses System aber so kompromisslos umgesetzt wie Deutschland. Eine Klinik verdient nur Geld, wenn sie etwas kostengünstiger arbeitet als der Durchschnitt der Krankenhäuser. Da alle dieses Ziel verfolgen, entsteht eine Abwärtsspirale. Die Kosten müssen immer weiter gesenkt werden, indem zum Beispiel die Verweildauer gekürzt wird. Ein Ausweg ist zudem, mehr zu operieren, auch wenn die Indikation nicht immer zu 100 Prozent gegeben ist. Oder es werden wie schon erwähnt Patienten weitergereicht, wenn sich eine Behandlung nicht rentiert. Das System belohnt dieses Fehlverhalten.

Das muss doch bei der Einführung absehbar gewesen sein?

War es auch. Die Kliniken haben auch immer davor gewarnt. Die Auswüchse haben wir der deutschen Gründlichkeit zu verdanken. Erstaunlich ist nur, dass die Politik das jetzt erst überrascht.

Wie bewerten Sie die Vorschläge von Lauterbachs Reformkommission?

Es ist richtig, auch die Vorhaltung von medizinischen Kapazitäten zu finanzieren und nicht ausschließlich die erbrachte Leistung. Beispiel Notarztwagen: Er rechnet sich in der Gegend rund um die Reeperbahn, weil er pausenlos im Einsatz ist. Auf dem flachen Land, etwa hier in Schleswig-Holstein, gibt es weniger Einsätze, aber das gleiche Geld. Der Notarztwagen ist dann nicht mehr kostendeckend zu betreiben, er ist aber genauso notwendig.

Sehen Sie auch Probleme?

Bisher ist vorgesehen, dass die Kliniken das volle Geld für die Vorhaltung auch dann bekommen, wenn sie ihre Kapazitäten nur zum Teil auslasten. Ist bislang der ökonomische Anreiz sehr groß, möglichst viele Eingriffe zu machen, fehlt er künftig ab einer bestimmten Grenze. Es besteht die Gefahr, dass die Patientinnen und Patienten plötzlich vor verschlossenen Türen stehen. Experten sprechen von einem mitarbeiterzentrierten System. Die Folge wären lange Wartezeiten wie zum Beispiel in Großbritannien. Dort heißt es, wenn Schluss ist, ist Schluss. So etwas wollen wir in Deutschland eigentlich nicht.

Die Reformkommission will letztlich die als ineffizient geltende Krankenhauslandschaft in ganz Deutschland umkrempeln. Brauchen wir weiterhin 1900 Krankenhäuser?

Bei der Reform der Notfallversorgung wurden 600 Kliniken ausgeschlossen, weil sie nicht über die entsprechende Ausstattung verfügen. Dennoch hat sich die Versorgung nicht verschlechtert. Das könnte ein Indiz für eine angemessene Klinikstruktur sein. Jedenfalls ist es sehr schlau von der Kommission, dass künftig genau festgelegt werden soll, was ein Krankenhaus in einem bestimmten Fachgebiet leisten muss und welche Ausstattung dafür nötig ist. Andernfalls darf es diese Leistung nicht anbieten. Ein Beispiel: In Dänemark, wo dieses Prinzip durchgesetzt wurde und wo die Kliniken spezialisiert, die Wege dafür aber weiter sind, beträgt die Todesrate bei einem Herzinfarkt 3,2 Prozent. In Deutschland, wo alle alles machen können, aber die Wege vielleicht kürzer sind, ist sie mehr als doppelt so hoch.

Mit Klinikschließungen verliert man allerdings Wahlen.

Uns bleibt keine Alternative, schon weil wir ein großes Personalproblem haben. Allerdings nimmt Deutschland im internationalen Vergleich bei der Zahl der Pflegekräfte pro Einwohner einen Spitzenplatz ein. Wir haben also genug Pflegekräfte, sie sind nur an falscher Stelle. Mein Lieblingsbeispiel sind die Hebammen: Eine Geburtsklinik mit 250 Geburten im Jahr benötigt drei Schichten, um rund um die Uhr einsatzfähig zu sein. Dennoch sehen die meisten Hebammen dann in ihrer Schicht keine einzige Geburt. Eine Klinik wie unsere benötigt ebenfalls drei Schichten, kommt aber auf 3500 Geburten. Da betreut jede Hebamme in jeder Schicht mindestens eine Geburt. Das ist ein gutes Verhältnis.

Wie teuer wird die Reform?

Deutschland gibt mehr Geld für das Gesundheitswesen aus als die meisten anderen Industriestaaten. Es gibt also genug Geld im System

Lauterbach plant für die Reform einen Zeitraum von fünf Jahren. Reicht das?

Die Probleme bei den Fachkräften, auch bei den Ärzten, werden immer größer. Auch die finanziellen Schwierigkeiten wachsen und werden zu weiteren Insolvenzen führen. Dabei gehen uns möglicherweise Kliniken verloren, die wir eigentlich brauchen. Ich fürchte, dass wir keine fünf Jahre mehr haben.