Klinikreform: Patienten müssen auf Transparenz warten

Berlin. Kurz wird der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Donnerstag laut. Da spricht er über die Leveleinteilung für die Kliniken, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit der Krankenhausreform plant und, die die Länder, denen Lucha als Chef der Gesundheitsministerkonferenz vorsteht, ablehnen.

Wenn es nach Lauterbach geht, sollen alle Kliniken in mehrere Stufen eingeteilt werden - von der wohnortnahen Grundversorgung bis zu Maximalversorgern wie Universitätskliniken. Lucha aber lehnt das ab, befürchtet ein System, dass die Krankenhäuser selber nicht verstehen. Sein Kopf wird rot. Da muss auch Karl Lauterbach schmunzeln.

Dissens zwischen Bund und Ländern

Zwar betonen beide, man sei sich in strittigen Punkten näher gekommen. Doch dieser Moment in der Pressekonferenz im Bundesgesundheitsministerium zeigt noch einmal, wie groß der Dissens zwischen Bund und Ländern ist. Dabei sollten am Donnerstag eigentlich die letzten „leidenschaftlichen Debatten“, wie sie Lucha nennt, stattfinden.

Wie Lauterbach ankündigt, werden sich Bund und Länder kommende Woche noch einmal im Rahmen der Gesundheitsministerkonferenz treffen. Ein zweiter Termin ist am 10. Juli mit den Koalitionsfraktionen geplant. Dieser werde „open end“ gehen, sagt Lauterbach. Es könnte also eine lange Nacht werden. Der Minister will die Eckpunkte dann festzurren und kurz darauf beschließen. Der Gesetzesentwurf soll über den Sommer fertiggestellt und die Reform zum 1. Januar umgesetzt werden.

Dass Lauterbach den Eckpunktebeschluss wieder vertagt, überrascht nicht: Hinter den Kulissen schwelt seit Monaten ein Machtkampf zwischen ihm und den Ländern. Den Landesministerien, denen die Krankenhausplanung obliegt, sträuben sich vor allem gegen das von Lauterbach geplante Transparenzsystem. Der SPD-Politiker will eine Art Internetportal einführen, das Kliniken nach Qualitätsstandards und den Versorgungsstufen („Levels“) einteilt. Mithilfe der Website sollen Patientinnen und Patienten selber überprüfen können, welche Kliniken in der Region welche Behandlungen zu welchen Standards durchführen.

Lauterbach warnt vor „unkontrolliertem Krankenhaussterben“ Vor weiteren Beratungen über die umstrittene Krankenhausreform hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach die Dringlichkeit der Pläne betont. © Quelle: dpa

Länder sorgen sich Rufschädigung

Die Länder befürchten Rufschädigung - und sind dementsprechend angefressen. Als Lauterbach noch einmal versichert, man sei sehr nah am Endergebnis, ruft Lucha rein: „Naja, es gibt schon noch Details.“ Das macht er während der Pressekonferenz öfter, unterbricht Lauterbach, um zu betonen, dass man noch Arbeit vor sich habe. Lauterbach aber zeigt sich überzeugt: „Wir sind am Vorabend einer großen Reform.“

In wenigen Punkten sind sie sich jedoch einig: Zum Beispiel, dass das Vergütungssystem für Behandlungen dringend geändert werden muss. Aktuell ist geplant, dass neben den Behandlungs- auch die Vorhaltekosten durch die Krankenkassen bezahlt werden. Krankenhäuser sollen also für eine Operation bezahlt werden, wenn sie dafür fachlich aufgestellt sind, diese aber nicht oft durchführen. Das würde dazu führen, dass Kliniken nicht eine Reihe von Operationen machen, die bei den betroffenen Patienten nicht nötig sind, nur um Geld in die Kasse zu spülen. Außerdem soll es weitere Zuschläge geben für Kliniken, die etwa Pädiatrie und Geburtshilfe anbieten. Und offenbar ist Lauterbach auch insofern auf die Länder zugegangen, dass die Level-Zuteilung keine Konsequenz für die Krankenhausplanung der Länder und für die Vergütung haben solle.

Gesundheitsminister Lucha betont am Donnerstag das gemeinsame Ziel: „Natürlich wollen wir, dass überall beste Medizin gemacht wird.“ Der Weg dorthin ist strittig. Der nächste Beratungstermin findet am Bodensee statt. Vielleicht hilft die malerische Umgebung ja, um die zahlreichen Knoten durchzuschlagen.