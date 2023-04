Merz postet Bilder von seiner Schicht auf der Intensivstation – Twitter-User spotten

Präsident soll ausspioniert worden sein

Bericht: Selenskyj stark verärgert wegen geleakten US-Dokumenten – Ukraine musste Pläne ändern

Es ist ein Skandal mitten in der ukrainischen Vorbereitung einer Gegenoffensive. Aus US-Kreisen sind sensible Dokumente zum Krieg in der Ukraine an die Öffentlichkeit gelangt. Auch wenn nicht alle echt zu sein scheinen – die Verärgerung in Kiew ist groß.