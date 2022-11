Klitschko meldet russischen Raketenangriff auf Kiew - Wohnhäuser getroffen

„Erster Test für Warnung per Cell Broadcast“ „Erster Test für Warnung per Cell Broadcast“

Bundesweite Testwarnung an alle Handys am 8. Dezember um 11 Uhr

Am 8. Dezember um 11 Uhr sollen alle Handybesitzer in Deutschland bei einem Test gewarnt werden. Bundesregierung und Katastrophenschutz sollen am bundesweiten Warntag erstmals eine Testwarnmeldung der höchsten Warnstufe via Cell Broadcast abgeben. Die erhalten dann alle Menschen ähnlich wie eine SMS.