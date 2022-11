Klitschko schließt totalen Blackout in Kiew nicht aus

Marco Buschmann (FDP, r), Bundesminister der Justiz, spricht mit Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko vor einem im Oktober 2022 durch einen Drohnenangriff zerstörten Haus. Buschmann ist erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs zu Gesprächen mit Regierungsvertretern und Menschenrechtlern in die Ukraine gereist. Ein Schwerpunkt seines Besuchs in der Hauptstadt ist die internationale Strafverfolgung von in der Ukraine verübten Kriegsverbrechen, bei der Deutschland Unterstützung leisten will.

© Quelle: Anne-Beatrice Clasmann/dpa