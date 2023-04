Ampel vor nächstem Koalitionsausschuss: ein Arbeitsessen für den internen „Klimaschutz“

Berlin. So richtig Lust haben die Spitzen der Ampelparteien nicht, sich am Mittwochabend wieder zu einem Koalitionsausschuss zu treffen. Die 30-Stunden-Sitzung Ende März steckt ihnen vielleicht nicht mehr in den Knochen, aber noch in den Köpfen. SPD, Grüne und FDP verhakten sich beim Heizungstausch und bei den Klimazielen in einer Weise, dass alle erst am Rande der Erschöpfung sein mussten, bis ein Ergebnis zustande kam. Der Marathon habe sich gelohnt, behaupteten die Parteivorsitzenden Lars Klingbeil (SPD), Ricarda Lang (Grüne) und Christian Lindner (FDP) anschließend. Aber inzwischen wird genau darüber wieder gerungen: Heizungstausch und Klimaziele.

Weitere Themen könnten nach Angaben aus den Ampelparteien vom Dienstag der Streit um die Kindergrundsicherung und den Bundeshaushalt sein sowie die Wohnungsnot und die steigenden Zahlen Geflüchteter. Am 10. Mai wird es im Kanzleramt einen Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern geben. Bis dahin sollte sich der Bund einig sein, wie er Kommunen und Länder finanziell bei der Versorgung und Unterbringung von Geflüchteten unterstützen wird. Bisher sind dafür 2,75 Milliarden Euro für 2023 zugesagt. Die Kommunen fordern mehr.

Keine erneute Mammutsitzung

Der Ausschuss werde diesmal nicht 30 Stunden dauern, sondern zwei, hieß es. Darauf wurden bei den Grünen sogar Wetten angeboten. Es gebe keine Tagesordnung, und es seien auch keine Beschlüsse zu erwarten. Für die Grünen geht es darum, dass die beim letzten Mal gefassten Beschlüsse auch tatsächlich umgesetzt werden. Sie hoffen, dass sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum „Herrn des Verfahrens“ macht. Sprich: Dass der SPD-Politiker im Sinne der Beschlüsse die Regierung führt. Das sei bislang noch nicht richtig erkennbar.

Da ist etwa die überraschende Protokollerklärung der FDP zum Gebäudeenergiegesetzentwurf von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD). Die FDP fordert darin Nachbesserungen im parlamentarischen Verfahren. Man hätte das eleganter lösen können, heißt es bei der SPD. Entwürfe seien kein Gesetze. Die entstünden doch erst im Bundestag.

Manch einer hätte das Treffen gern abgesagt

Nach den Plänen von Habeck und Geywitz soll ab 1. Januar 2024 jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Allerdings soll es Ausnahmen, Übergangsfristen und Förderungen geben. Es könne kaum dabei bleiben, dass nur über 80-Jährige von Pflichten entbunden werden, heißt es bei der SPD. Es sei zu prüfen, für welche weiteren Bevölkerungsgruppen Ausnahmeregelungen gelten und ob die finanziellen Förderungen noch ausgebaut werden müssen. Die FDP will „Regelungswut bis ins Detail“ und eine Überforderung der Betroffenen verhindern.

Manch einer hätte das Treffen am Mittwochabend gern abgesagt. Man wolle jedoch dem eigenen Anspruch gerecht werden, den einst vereinbarten Monatsrhythmus für den Koalitionsausschuss einzuhalten, verlautete aus Parteikreisen. Es solle quasi dem „Klimaschutz“ in der Koalition dienen. Die Grünen-Bundestagsfraktionsvorsitzende Britta Haßelmann sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Wir erwarten konstruktive Gespräche und einen offenen Austausch. Der Termin am Mittwoch war schon länger angesetzt, sicher werden wir uns auch zur aktuellen Lage austauschen.“ Ihre Co-Vorsitzende Katharina Dröge zeigte sich optimistisch, dass das Gebäudeenergiegesetz (GEG) trotz der Unstimmigkeiten bald unter Dach und Fach ist. „Ich bin ganz sicher, dass das GEG vor der Sommerpause im Bundestag beschlossen wird“, sagte sie. Und sie sei ebenfalls sicher, dass es im Kern so bleiben werde, wie es ist.