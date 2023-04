Gut gelaunt, aber nichts beschlossen

Berlin. Eine Nachricht hält Saskia Esken trotz des Stillhalteabkommens der Ampelkoalition dann doch parat: „Sie sehen mich ausgeschlafen und gut gelaunt!“ Das ist deshalb eine Neuigkeit, weil Koalitionsausschusssitzungen von SPD, Grünen und FDP auch mal 30 Stunden können. Am Mittwochabend war die Sitzung aber nach drei Stunden vorbei. Nur: Es wurde auch nichts beschlossen. Nach dem Zerwürfnis über den Heizungstausch beim letzten Mal sollte nun beim Spargelessen das Koalitionsklima wieder verbessert und einfach über die aktuelle Lage geredet werden. Allerdings: Dazu gehört zuvorderst die Migrationspolitik. Und da steht die Ampel unter Handlungsdruck.

Am 10. Mai kommt der Bund mit den Ministerpräsidenten im Kanzleramt zu einem Flüchtlingsgipfel zusammen. Die Kommunen und Länder fordern mehr als die für 2023 zugesagten 2,75 Milliarden Euro. Die Grünen zeigen Verständnis dafür. SPD und FDP drücken aber auf die Bremse. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte die Forderung der Kommunen nach mehr Geld erst einmal zurückgewiesen. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte am Donnerstag der dpa: „Wir brauchen dringend eine Migrationspolitik, die im Einklang mit der Realität ist, im Interesse unseres Landes ist und die Sorgen der Bürger nicht ignoriert.“ Die „katastrophalen Fehler der Merkel-Jahre dürfen sich nicht wiederholen“.

Keine Einigung zwischen FDP, SPD und Grünen

Die Ampel befürchtet, dass in den Landtagswahlkämpfen die Migrationspolitik zum Thema gemacht wird. Die Union rechnet hoch, dass in diesem Jahr 300.000 neue Asylbewerber nach Deutschland kommen könnten. Die AfD greift das Thema gern auf. Für SPD und FDP geht es nun darum, mit einer verbesserten Digitalisierung Doppelstrukturen und Doppelregistrierungen zu verhindern und letztendlich auch Personal in den Behörden einzusparen. Ferner sollen abgelehnte Asylbewerber schnellstmöglich in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden – was bisher häufig daran scheitert, dass diese Staaten ihre Bürgerinnen und Bürger nicht zurückhaben wollen.

Die Grünen sehen bei der Abschiebung von Flüchtlingen ad hoc hingegen wenig Spielraum – auch wenn sie sich dagegen nicht mehr so sperren wie früher. Überlegungen, die Liste sicherer Herkunftsstaaten auszuweiten, stoßen eher auf Skepsis. Zuletzt war dafür Georgien im Gespräch. Die Einstufung von Ländern als sichere Herkunftsstaaten gilt als Blankoscheck für die Ablehnung von Asylanträgen von Menschen auch in solchen Fällen, in denen eine Anerkennung eigentlich angebracht wäre. Geeint wurden die unterschiedlichen Positionen in der Ampel am Mittwochabend aber nicht.