Koalitionsausschuss vor dem Urlaub: Die Ampel bemüht sich um gute Stimmung

Berlin. Noch einmal wollen sich die Koalitionsspitzen zusammensetzen, bevor sie einer nach dem anderen in die Sommerpause verschwinden. Für den Mittwochabend hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) zum Koalitionsausschuss ins Kanzleramt geladen. Es kann nicht schaden: Schließlich liegen aufreibende Monate hinter der Koalition. Bis zuletzt haben sich Grüne, FDP und SPD über das Gebäudeenergiegesetz (GEG) gestritten, mit dem die Umstellung auf klimafreundlichere Heizungen geregelt werden soll. Abgeschlossen ist die Angelegenheit nicht: Das Bundesverfassungsgericht gab vergangene Woche zwei Tage vor der geplanten Abstimmung im Bundestag dem Eilantrag des CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann statt, der zu wenig Beratungszeit beklagte. Nun soll in der ersten Sitzungswoche nach der Sommerpause im September beraten werden.

Gut möglich, dass sich Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) versichern wollen, dass die FDP unter Finanzminister Christian Lindner nicht über den Sommer noch ihre Meinung ändert – etwa weil Umfragewerte nicht nach Wunsch ausfallen, und das kurz vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Die Union jedenfalls fordert, das Gesetz noch mal aufzuknüpfen.

Über dem Koalitionsausschuss schwebt der Haushalt

An anderer Stelle steht eine Einigung der Koalition noch aus: Familienministerin Lisa Paus (Grüne) soll noch im August ihr Konzept für eine Kindergrundsicherung vorlegen. Bis dahin müsste es auch eine Verständigung darüber geben, wie viel Geld dafür zur Verfügung steht. 2 Milliarden Euro hat Finanzminister Lindner angesetzt. Paus hat ihre Forderung mittlerweile von 12 auf 7 Milliarden Euro heruntergeschraubt. Und ein Gegengeschäft scheint es zu geben: Die FDP will gleichzeitig sicherstellen, dass die Koalition eine Investitionsprämie beschließt. Unternehmen sollen bessere Steuerabschreibungsmöglichkeiten für Investitionen in Digitalisierung und Klimaschutz bekommen. Der Finanzbedarf ist auch hier noch nicht konkretisiert.

Über alledem schwebt also der Haushalt: Das Finanzministerium hat einen Entwurf vorgelegt, im Herbst berät darüber der Bundestag – und vermutlich werden alle Ressorts versuchen, noch etwas für sich herauszuholen. Ebenfalls umstritten: ein konkretes Sparprojekt der Familienministerin. Sie will das Elterngeld für Besserverdienende streichen, um Lindners Etatvorgaben zu erreichen – aus FDP und SPD kommt Kritik.

Es soll harmonisch bleiben

Beschlüsse sollen aber an diesem Julisommerabend nicht fallen, heißt es. Es ist also eher ein Bemühen, das erste Halbjahr 2023 in einigermaßen guter Stimmung zu beenden – etwa indem man sich gegenseitig aufzählt, welche Gesetze man trotz aller Reibereien hinbekommen hat. Auch die Planung für die nächsten Monate dürfte eine Rolle spielen. Und natürlich der Krieg Russlands gegen die Ukraine, der so viele Gewissheiten verändert hat. Ob darüber die gegenseitigen Misstrauenserklärungen insbesondere zwischen FDP und Grünen in den Hintergrund rücken oder ob sie problematisiert werden, ist offen. Einen guten Ruf hat sich die Ampel in den vergangenen Monaten jedenfalls nicht erwirtschaftet.

Aber es soll ja harmonisch bleiben, deshalb wohl auch keine Beschlüsse. Mit allzu vielen Details könnte es ja sonst wieder ein sehr langer Abend werden, 30 Stunden ist man schon mal zusammengesessen in diesem Jahr. Da wird die Aussicht auf Urlaub etwas verlockender sein.