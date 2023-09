„König Giorgio“: Der Mann, der Berlusconi in die Knie zwang

Giorgio Napolitanos Stunde schlug am 11. November 2011: Silvio Berlusconi stand an der Spitze einer durch interne Streitereien gelähmten Regierung, die wegen anhaltender Misswirtschaft das Vertrauen der Finanzmärkte und der europäischen Partner verloren hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen gegenüber den deutschen Bundesschatzbriefen, der sogenannte Spread, war auf über 500 Basispunkte angestiegen, das Land taumelte in Richtung Zahlungsunfähigkeit. Da bestellte Napolitano den „Cavaliere“ zu sich in den Quirinalspalast – den Amtssitz des italienischen Staatspräsidenten – und fragte ihn: „Haben Sie und Ihre Regierung noch die Kraft, das Steuer mit überzeugenden und einschneidenden Maßnahmen herumzureißen?“

Der inzwischen ebenfalls gestorbene Berlusconi blieb eine Antwort schuldig – zwei Tage später kehrte er in den Quirinal zurück, um Napolitano sein Rücktrittsschreiben zu übergeben. Der vierfache Ex-Premier verließ den Palast durch einen Hinterausgang, er kehrte nie mehr an die Regierungsspitze zurück. Vor dem Haupteingang des Quirinals feierten Hunderte von Römerinnen und Römern den Sturz Berlusconis mit dem Absingen des Partisanenlieds „Bella Ciao“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Korrektiv zum politischen Geschehen

Napolitano war in diesen Tagen zur zentralen, alles dominierenden Figur auf der politischen Bühne Italiens geworden – zur ordnenden Kraft im Römer Chaos, zum Denker und Lenker der Republik. Kurz: zu „Re Giorgio“, also „König Giorgio“, wie er von den Italienern seither respekt- und liebevoll genannt wurde.

Napolitano hatte diese dominierende Rolle nicht selbst gesucht. Aber nach dem November 2011 galt er als „Interventionist“, der aktiv in das politische Geschehen eingriff – im Unterschied zu seinem Nachfolger Sergio Mattarella. Dieser füllt seine Rolle als Garant der Verfassung zwar genauso gewissenhaft und eisern aus wie Napolitano, aber er setzt bei der aktuellen Rechtsregierung von Giorgia Meloni mehr auf stille Überzeugungsarbeit hinter den Kulissen.

Italien: Regierung der Postfaschistin Meloni vereidigt Giorgia Meloni ist als erste Frau Italiens im Amt der Regierungschefin vereidigt worden. © Quelle: Reuters

Gemeinsam ist den beiden Süditalienern – Napolitano stammt, sein Name verrät es schon, aus Neapel, Mattarella aus Palermo – ihre große Beliebtheit in der Bevölkerung, die manchmal an Verehrung grenzt. In Umfragen kam Napolitano auf bis zu 80 Prozent Zustimmung, und auch Mattarella liegt seit vielen Jahren stabil über 70 Prozent. Ministerpräsidentin Meloni kommt nicht einmal auf 40 Prozent.

Kissinger nannte ihn seinen „Lieblingskommunisten“

Giorgio Napolitano war vom Parlament im Jahr 2006 zum ersten Mal in das höchste Staatsamt gewählt worden – als erster und bisher einziger Kommunist in der Geschichte der Republik. Auch eine zweite Premiere geht auf sein Konto: Er war der erste italienische Staatspräsident, der nach der siebenjährigen ersten Amtszeit wiedergewählt wurde (2013), obwohl er sich, nicht zuletzt aus Altersgründen, lange dagegen gewehrt hatte. Vor seiner Zeit auf dem Quirinalshügel war Napolitano unter anderem Parlamentspräsident und Innenminister gewesen. Als Student war er zur Zeit des Faschismus Mitglied einer Jugendorganisation, die gegen Mussolini kämpfte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Italiens politische Lücke: Berlusconi hat Meloni erst möglich gemacht Abonnieren

Einen nicht geringen Teil der Sympathien – sowohl bei den Italienerinnen und Italienern als auch auf der internationalen Bühne – verdankte Napolitano seiner ausgesuchten Höflichkeit und seinen tadellosen Manieren. Er war ein Gentleman alter Schule, ein wahrer „Signore“. Und er war hundertprozentig integer – eine Eigenschaft, die in der italienischen Politik nicht unbedingt sehr verbreitet ist.

Napolitano war befreundet mit dem früheren deutschen Bundeskanzler Willy Brandt. Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger nannte ihn ironisch „meinen Lieblingskommunisten“. Zwei Jahre nach der Wahl zu seiner zweiten Amtszeit trat Napolitano im Jahr 2015, im bereits hohen Alter von 89 Jahren, aus gesundheitlichen Gründen zurück. Nun ist er in Rom gestorben.